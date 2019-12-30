Новое на сайте

еще
Понедельник, 30 декабря, 2019
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккей“Тампа-Бэй” – “Монреаль” (5:4): четыре передачи Хедмана
Хоккей

“Тампа-Бэй” – “Монреаль” (5:4): четыре передачи Хедмана

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Виктор Хедман

“Монреаль” начал матч с первых 17 бросков в створ, повел 2:0 к 10-й минуте, но “Тампа” (19-13-4) смогла прийти в себя, забила следующие четыре гола и более преимущество не упускала.

Главным драйвером “Лайтнинг”, которые выиграли второй раз подряд, стал защитник Виктор Хедман, отметившийся четырьмя передачами. Алекс Киллорн оформил дубль и сделал один пас, а в воротах надежно сыграл Андрей Василевский, сделавший 39 сэйвов.

Читайте также:  Алиу обвинил тренера «Калгари» в оскорблениях на расовой почве

“Иногда игры будут начинаться неудачно, – сказал Хедман. – Но главное заключается в том, что вам, как команде, найдется на это ответить”.

Звено Киллорна, Энтони Сирелли и Стивена Стэмкоса, набравшего 800-е очко в карьере, набрало 7 (4+3) очков. Никита Кучеров остался без очков, на чем прервалась его результативная серия из шести матчей.

“Монреаль” (18-14-6) потерпел второе поражение за пять матчей, уступив в принципиальной игре прямому конкуренту за место в плей-офф. Один из голов “Канадиенс” забил Еспери Котканиеми, сыгравший впервые с 5 декабря и пропустивший восемь игр из-за сотрясения мозга.

Источник: nhl.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

2 × три =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
“Даллас” – “Колорадо” (3:2 Б): волевая победа “Старз”

Сергей Витер: «Парни хотели выиграть, и где-то удача была на нашей стороне»

“Питтсбург” – “Нэшвилл” (6:4): четыре очка Раста

Александр Савицкий: «Мастерство оно и в буллитах сказывается, где больше всего повезло «Донбассу»»

“Флорида” – “Детройт” (5:4): яркий камбэк “Пэнтерз”

Закрыть