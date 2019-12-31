“Анахайм” – “Филадельфия” (1:2 ОТ): реабилитация “Флайерз”

Тайлер Питлик и Брайан Эллиотт

Гол Кевина Хэйза за 1:07 до конца овертайма позволил “Филадельфии” одержать пятую победу за шесть матчей и реабилитироваться за субботнее поражение от “Сан-Хосе” со счетом 1:6. Впереди “Флайерз” предстоят еще четыре гостевых поединка.

Также у “Филадельфии” (22-12-5) отличился Шон Кутюрье, Якуб Ворачек сделал две передачи, а Брайан Эллиотт отразил 27 бросков.

Единственный гол “Анахайма” (16-18-5) забил Эрик Гудбрансон, а Джон Гибсон отразил 33 броска. “Дакс” не удалось впервые с 29 октября – 1 ноября одержать вторую победу подряд.

“Такое ощущение, что мы постоянно делаем то шаг вперед, то шаг назад, – сказал тренер “Уток” Даллас Икинс. – Но это часть работы. Такие вызовы ставит перед тобой лига”.