“Аризона” – “Даллас” (2:4): мощная концовка “Старз”

Рооп Хинтц

“Даллас” (22-14-4) проигрывал 0:2 после двух периодов, но забил четыре раза в третьем периоде и одержал вторую волевую победу подряд. В субботу “Старз” переиграли в серии буллитов “Колорадо” (3:2).

Джейми Бенн забил гол и сделал передачу, Александр Радулов забил и набрал очки в восьмой игре подряд, Роопе Хинтц забросил решающую шайбу, а Антон Худобин сделал 33 сэйва.

“Мы одержали командную победу, сыграли на характере, – сказал Бенн. – Первые два периода складывались не в нашу пользу, но Худобин удержал нас в игре. И потом нам удалось провести хорошие 20 минут”.

“Аризона” (21-16-4) проиграла в третий раз подряд и не смогла вернуться на первое место Тихоокеанского дивизиона. По голу у “Койотиз” забили Тэйлор Холл и Конор Гарланд, а Антти Раанта сделал 21 сэйв.

“Непростая была игра, боевая, – сказал Худобин. – Но мы смоги победить, набрали важные два очка и смогли сделать это командой”.