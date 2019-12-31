Бобровский впервые в сезоне приедет в Коламбус

Сергей Бобровский и Ник Фолиньо

Во вторник (среду, 03:00 мск) Сергей Бобровский впервые в этом сезоне появится на домашнем стадионе “Коламбус Блю Джекетс” Nationwide Arena. В команде, которую он покинул летом этого года, став неограниченно свободным агентом, считают предстоящий матч всего лишь очередной игрой.

1 июля 2019 года Бобровский подписал семилетний контракт с “Флорида Пантерз”. До этого 31-летний голкипер провел семь сезонов в “Блю Джекетс” и два раза за этот период выиграл приз Везина (в 2013 и 2017 годах) как лучший вратарь регулярного чемпионата НХЛ.

Бобровский впервые приезжает в Коламбус в составе “Пэнтерз”, но против “Блю Джекетс” в этом сезоне он уже играл. 7 декабря во Флориде ему не хватило девяти с половиной минут для того, чтобы одержать “сухую” победу над бывшей командой. Он парировал 33 броска, и “Пэнтерз” выиграли – 4:1.

“На эту тему говорят болельщики, а не мы, – сказал в понедельник капитан “Блю Джекетс” Ник Фолиньо. – Мы уже играли против (Бобровского). Мы уже это проходили. Сейчас мы думаем только о том, как нам выиграть матч у хорошей команды”.

Бобровскому принадлежат несколько вратарских рекордов “Блю Джекетс”: по количеству побед (213), среднему количеству пропущенных шайб за встречу (2,4), проценту отраженных бросков (92,1%) и играм на ноль (33). Всего он сыграл 374 матча за “Коламбус”, однако обстоятельства его ухода из клуба могут вызвать двойственную реакцию зрителей.

Во время чемпионата 2018-19 годов он дал понять, что может не продлить контракт с клубом, и был дисквалифицирован руководством “Блю Джекетс” на одну игру за то, что покинул скамейку запасных во время поединка. Это случилось 8 января 2019 года в матче против “Тампа-Бэй Лайтнинг” после того, как Бобровского заменили по ходу встречи.

“Я не знаю, как болельщики встретят его, – говорит центрфорвард “Блю Джекетс” Пьер-Люк Дюбуа. – Здесь он работал по полной программе, делал все для команды и клуба”.

“Коламбус” подготовит видеоролик по случаю приезда Бобровского, как и 5 декабря, когда “Блю Джекетс” дома играли против “Нью-Йорк Рейнджерс” с нападающим Артемием Панариным, которого встретили не очень тепло.

“Уверен, что (Бобровского) встретят аплодисментами, – сказал нападающий “Блю Джекетс” Бун Дженнер. – Он здесь долго играл. Действительно долго”.

Фолиньо отказался гадать, какой будет реакция зала.

“Зрители отреагируют так, как сочтут нужным. Это их право, – сказал он. – Меня это не очень волнует. Главное, чтобы они болели за нас. Вот это для меня важно. Думаю, что (Бобровский) знает, что его здесь ждет, и готов к этому. Надеюсь, это будет действовать ему на нервы”.

Ворота “Блю Джекетс” во Флориде защищал нынешний второй номер команды Элвис Мерзликин. Поэтому многие рассчитывали во вторник впервые увидеть поединок между Бобровским и Юнасом Корписало, который был его сменщиком в течение четырех лет.

Но Корписало получил травму колена в воскресной игре против “Чикаго Блэкхокс” и выбыл на несколько недель, о чем сообщил тренер “Коламбуса” Джон Торторелла.

В этом сезоне Бобровский провел 30 матчей (29 в качестве стартового вратаря), выиграв 14 из них, проиграв десять в основное время и четыре в дополнительное. В “Пэнтерз” он пропускает в среднем 3,26 шайбы за матч (ОБ) и парирует 89,8% бросков.

“Сейчас для нас он является просто еще одним вратарем, против которого нам предстоит сыграть, – сказал Дюбуа. – Я два года был с ним в одной команде. Это отличный партнер, замечательный парень, но сейчас он защищает ворота другой команды. Но это ничего не меняет. Я уважаю его как игрока, как одноклубника, как друга за то, что он сделал, когда я был здесь”.