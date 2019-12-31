“Бостон” – “Баффало” (3:2): дубль Дебраска за 18 секунд

Джэйк Дебраск

Джейк Дебраск забил два гола в большинстве с разницей в 18 секунд в третьем периоде, превратил счет 1:1 в 3:1 и позволил “Бостону” (24-7-9) набрать очки в седьмой игре подряд (4-0-3). Дебраск таким образом ответил на самое низкое игровое время в команде в первом периоде (2:22). Шайбы были заброшены во время двойного малого штрафа форварда “Сэйбрз” Юхана Ларссона.

Также голом и передачей у “Брюинз” отметился Давид Пастрняк, забросивший 29-ю шайбу в сезоне. Лидер снайперского зачета прервал самую длительную в чемпионате голевую засуху из пяти игр, но набрал очки в седьмой встрече подряд.

“Баффало” (17-16-7) проиграл в третий раз подряд и шестой за последние семь матчей (1-5-1). Гол и передача у “Сэйбрз” на счету Расмуса Ристолайнена, Линус Уллмарк сделал 19 сэйвов.