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Хоккей

«Днепр» отзаявил Павла Плотникова

Николай ПисаревНет комментариев
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В адрес Украинской хоккейной лиги поступил отзаявочный список от херсонского «Днепра». Клуб расторг контракт с нападающимПавлом Плотниковым.

В составе «Днепра» форвард провёл 6 матчей, в которых забросил одну шайбу и заработал показатель полезности -1 при 4 штрафных минутах.

Напомним, что следующий матч «Днепр»проведёт 5 января в Киеве против «Ледяных Волков». Начало встречи в 13:30, прямая трансляция – на сайте XSPORT.ua.

Источник: uhl.ua
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