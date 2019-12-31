«Днепр» отзаявил Павла Плотникова

В адрес Украинской хоккейной лиги поступил отзаявочный список от херсонского «Днепра». Клуб расторг контракт с нападающимПавлом Плотниковым.

В составе «Днепра» форвард провёл 6 матчей, в которых забросил одну шайбу и заработал показатель полезности -1 при 4 штрафных минутах.

Напомним, что следующий матч «Днепр»проведёт 5 января в Киеве против «Ледяных Волков». Начало встречи в 13:30, прямая трансляция – на сайте XSPORT.ua.