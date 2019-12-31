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Хоккей

Яркая буллитная серия в драматичном матче между «Донбассом» и «Кременчуком» (видео)

Николай ПисаревНет комментариев
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Вчера, 30 декабря, состоялся заключительный поединок 2019 года между«Донбассом» и«Креенчуком». Этот матч стал не только яркой и зрелищной финальной точкой уходящего года, но и подарил зрителям драматическую развязку в серии послематчевых бросков.

В серии буллитов единственный бросок в реализовал нападающий дончанНикита Милехин,а голкиперу«Донбасса»Степану Горячевскихудалось оставить на замке своих ворота и принести победу донецкой команде.

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Источник: uhl.ua
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