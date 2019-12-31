“Коламбус” – “Чикаго” (2:3 Б): травма Корписало

Патрик Кейн против Элвиса Мерзликинса

“Коламбус” (17-14-7) продлил серию без поражений в основное время до 10 матчей (6-0-4), что является четвертой по длительности серией в клубной истории. Однако “Блю Джекетс” потеряли вратаря Юнаса Корписало, получившего травму в первом раунде серии буллитов. Голкипер сделал 28 сэйвов, но покинул лед после удачной попытки Джонатана Тэйвза. Его заменил Элвис Мерзликин. О состоянии Корписало после матча не сообщалось.

В конце овертайма у “Коламбуса” отличился Зак Веренски, но его гол не был засчитан, поскольку шайба пересекла линию после окончания времени. В первом периоде у “Джекетс” по шайбе забросили Райли Нэш (с паса Владислава Гаврикова) и Пьер-Люк Дюбуа.

“Несколько ошибок и удаления нас сломали, – сказал Гавриков. – Шансы у нас были, но мы ими не воспользовались. Нам надо сохранять спокойствие. В этом ключ к успеху”.