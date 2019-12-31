Матчи регулярного чемпионата 31 декабря 2019 (онлайн) С Новым 2020 Годом!

Санта Ривз

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Расписание матчей 31 декабря (время московское):

“Вашингтон Кэпиталз” – “Нью-Йорк Айлендерс” (21:00)

“Нью-Джерси Девилз” – “Бостон Брюинз” (21:00)

“Вегас Голден Найтс” – “Анахайм Дакс” (23:00)

“Миннесота Уайлд” – “Торонто Мэйпл Лифс” (02:00)

“Баффало Сэйбрз” – “Тампа-Бэй Лайтнинг” (03:00)

“Каролина Харрикейнз” – “Монреаль Канадиенс” (03:00)

“Коламбус Блю Джекетс” – “Флорида Пэнтерз” (03:00)

“Детройт Ред Уингз” – “Сан-Хосе Шаркс” (03:30)

“Колорадо Эвеланш” – “Виннипег Джетс” (04:00)

“Аризона Койотиз” – “Сент-Луис Блюз” (05:00)

“Калгари Флэймз” – “Чикаго Блэкхокс” (05:00)

“Лос-Анджелес Кингз” – “Филадельфия Флайерз” (05:00)

“Эдмонтон Ойлерз” – “Нью-Йорк Рейнджерс” (05:00)

“Коламбус” – “Флорида” (03:00 мск): Бобровский против “Коламбуса”

Вратарь “Флориды” Сергей Бобровский впервые в этом сезоне появится на домашнем стадионе “Коламбуса” Nationwide Arena. 1 июля 2019 года россиянин подписал семилетний контракт с “Пэнтерз”. До этого 31-летний голкипер провел семь сезонов в “Блю Джекетс” и два раза за этот период выиграл “Везину” (в 2013 и 2017 годах) как лучший вратарь регулярного чемпионата НХЛ.

Бобровскому принадлежат несколько вратарских рекордов “Коламбуса”: по количеству побед (213), среднему количеству пропущенных шайб за встречу (2,4), проценту отраженных бросков (92,1%) и играм на ноль (33). Всего он сыграл 374 матча за “Блю Джекетс”. Во вторник “Коламбус” подготовит видеоролик по случаю приезда Бобровского, как и 5 декабря, когда “Блю Джекетс” дома играли против “Рейнджерс” с нападающим Артемием Панариным, которого встретили не очень тепло. Мнения игроков “Коламбуса” относительно того, как встретят Бобровского, разделились.

“Уверен, что (Бобровского) встретят аплодисментами, – сказал нападающий “Блю Джекетс” Бун Дженнер. – Он здесь долго играл. Действительно долго”.

Бобровский впервые приезжает в Коламбус в составе “Пэнтерз”, но против “Блю Джекетс” в этом сезоне он уже играл. 7 декабря во Флориде ему не хватило девяти с половиной минут для того, чтобы одержать сухую победу над бывшей командой. Он парировал 33 броска, и “Флорида” выиграла – 4:1.

“На эту тему говорят болельщики, а не мы, – сказал в понедельник капитан “Блю Джекетс” Ник Фолиньо. – Мы уже играли против (Бобровского). Мы уже это проходили. Сейчас мы думаем только о том, как нам выиграть матч у хорошей команды. Зрители отреагируют так, как сочтут нужным. Это их право. Меня это не очень волнует. Главное, чтобы они болели за нас. Вот это для меня важно. Думаю, что (Бобровский) знает, что его здесь ждет, и готов к этому. Надеюсь, это будет действовать ему на нервы”.

Ворота “Блю Джекетс” во Флориде защищал нынешний второй номер команды Элвис Мерзликин. Поэтому многие рассчитывали во вторник впервые увидеть поединок между Бобровским и Юнасом Корписало, который был его сменщиком в течение четырех лет. Но Корписало получил травму колена в воскресной игре против “Чикаго” (2:3 Б) и выбыл на несколько недель, о чем сообщил тренер “Коламбуса” Джон Торторелла.

“Коламбус” (17-14-7) во вторник попробует продлить серию без поражений в основное время до 11 матчей. Сейчас она составляет 6-0-4 и является четвертой по длительности серией в клубной истории.

“Флорида” (20-13-5) в воскресенье обыграла “Монреаль” (6:5 Б) и одержала пятую победу в шести матчах. С 45 очками команда занимает третье место в Атлантическом дивизионе.

“Аризона” – “Сент-Луис” (05:00): победная серия “Блюз”

“Сент-Луис” (26-8-6) в воскресенье обыграл “Виннипег” (4:1) и одержал восьмую победу подряд. За время победной серии “Блюз” переиграли соперников с общей разницей 33:16 и сейчас с 58 очками уверенно возглавляют таблицу Западной конференции.

“Мы просто находим разные способы побеждать, – сказал после победы над “Джетс” Джордан Шварц, в активе которого шестиматчевая результативная серия. – Сегодня хороши были спецбригады, мы действовали агрессивно. Форварды отрабатывают сзади, а защитники не дают соперникам пространства. Мы просто не даем ничего создавать другим командам и много времени проводим в чужой зоне, изматывая соперника”.

“Аризона” (21-16-4) в воскресенье уступила “Далласу” (2:4), впервые в сезоне проиграла в третий раз подряд и опустилась на третье место Тихоокеанского дивизиона. На своем льду “Койотиз” потерпели семь поражений в последних девяти играх.

“Вашингтон” – “Айлендерс” (21:00): битва лидеров Столичного дивизиона

“Кэпиталз” (27-8-5) в субботу уступили “Каролине” (4:6) и проиграли во второй раз за три матча. Александр Овечкин в той встрече забросил одну из шайб и вышел на третье место в истории НХЛ по числу голов в большинстве (256). Он оставил позади Теему Селянне и стал лучшим по этому показателю среди европейцев. Впереди остались только Бретт Халл (265) и Дэйв Андрейчук (274).

С 59 очками “Вашингтон” продолжает лидировать в Столичном дивизионе. “Айлендерс” (24-10-3) отстают на восемь баллов (51), но провели при этом на три игры меньше. Последний раз так быстро они набирали 50 очков в сезоне 1983-84. В воскресенье “Нью-Йорк” обыграл “Флориду” (3:1) и одержал первую победу в основное время за восемь матчей. “Островитяне” также прервали серию из трех поражений.

“В последние одну-две недели дела шли не лучшим образом, – сказал после победы над “Уайлд” Мэтт Мартин. – Но мы провели пару собраний и сейчас просто вернулись к тому, что делаем лучше всего. Мы сегодня проигрывали, но не отступали от плана”.

У “Вашингтона” под вопросом участие в игре во вторник заболевшего форварда Ти-Джея Оши. Кроме того, статус “со дня на день” у защитника Кристиана Джуса. Зато ожидается, что в состав вернутся защитник Михал Кемпни и нападающий Том Уилсон.

“Нью-Джерси” – “Бостон” (21:00): очковая серия “Брюинз”

“Бостон” (24-7-9) в воскресенье обыграл “Баффало” (3:2) и набрал очки в седьмой игре подряд (4-0-3). Лидер снайперского зачета НХЛ Давид Пастрняк в том матче забросил 29-ю шайбу в сезоне и прервал самую длительную в чемпионате голевую засуху из пяти игр. Также он набрал очки в седьмой встрече подряд.

“Брюинз” в понедельник поместили Чарли Макэвоя в список травмированных из-за повреждения нижней части тела. 22-летний защитник получил травму 23 декабря в матче с “Кэпиталз” (7:3). Он не играл в победных встречах с “Сэйбрз” в пятницу и воскресенье. В 38 матчах этого сезона Макэвой набрал 13 очков (все – за передачи) и с 23:10 за матч лидирует в “Бостоне” по среднему игровому времени. Также вместе с “Брюинз” на выезд не поехали защитники Тори Круг и Коннор Клифтон и центрфорвард второго звена Давид Крейчи.

“Нью-Джерси” (13-19-6) в воскресенье обыграл “Оттаву” (4:3 ОТ) и одержал вторую победу за три матча (2-0-1). Никита Гусев в той встрече во второй раз подряд забил в формате “пять на три” и набрал очки в третьей игре подряд, а также в пятом матче из последних шести. С 32 очками “Девилз” занимают последнее место в Столичном дивизионе.

“Мы стали больше верить в себя, – сказал Джек Хьюз. – Команда однозначно стала играть лучше, нам сейчас очень хочется набирать очки. Мы хотим подняться в турнирной таблице, потому что недовольны текущим положением”.

В понедельник “Нью-Джерси” подписал трехлетний контракт новичка с российским 19-летним защитником Никитой Охотюком, который сейчас выступает за “Оттаву 67” в Хоккейной лиге Онтарио, Он был выбран “Девилз” на драфте-2019 во втором раунде под общим 61-м номером.

“Вегас” – “Анахайм” (23:00): встреча соперников по дивизиону

“Голден Найтс” (21-15-6) в субботу обыграли “Аризону” (4:1) и сумели не допустить третьего подряд поражения. Марк-Андре Флери в том матче сделал 27 сэйвов, одержал 454-ю победу в карьере и сравнялся на шестом месте в истории НХЛ с Кертисом Джозефом. В борьбе за пятое место голкипер “Вегаса” уступает Хенрику Лундквисту пять победных игр. Во вторник Флери снова займет место в воротах с первых минут.

“Анахайм” (16-18-5) в воскресенье уступил “Филадельфии” (1:2 ОТ) и не смог впервые с 29 октября – 1 ноября одержать вторую победу подряд. С 37 очками “Дакс” занимают шестое место в Тихоокеанском дивизионе и на 11 баллов отстают от лидирующих “Голден Найтс”.

“Такое ощущение, что мы постоянно делаем то шаг вперед, то шаг назад, – сказал тренер “Уток” Даллас Икинс после поражения от “Флайерз”. – Но это часть работы. Такие вызовы ставит перед тобой лига”.

“Миннесота” – “Торонто” (02:00): очковая серия “Лифс”

“Мэйпл Лифс” (21-14-5) в субботу уступили “Рейнджерс” (4:5 ОТ) и не смогли продлить победную серию до семи встреч. “Торонто” выиграл восемь из 10 матчей, но в трех последних пропустил 15 шайб. С 47 очками команда занимает второе место в Атлантическом дивизионе. В субботу “Лифс” провели первую встречу без Ильи Михеева, который перенес операцию на порезанной коньком руке и пропустит не менее трех месяцев, а также защитника Джейка Маззина, сломавшего ногу и выбывшего на несколько недель.

“Уайлд” (19-15-5) в последнем матче уступили “Айлендерс” (1:3) и не смогли продлить победную серию до трех матчей. Ожидается, что во вторник в состав команды после 12 пропущенных игр может вернуться форвард Микко Койву. В понедельник он принимал полноценное участие в тренировке.

“Баффало” – “Тампа-Бэй” (03:00): “Тампа” разыгралась

“Лайтнинг” (20-13-4) во вторник начнут четырехматчевое турне и попытаются продлить победную серию до четырех поединков. В воскресенье они обыграли “Детройт” (2:1), а Никита Кучеров остался без очков во второй встрече подряд. В матчах против команд из своего Атлантического дивизиона “Тампа” одержала 11 побед кряду.

“Баффало” (17-16-7) в воскресенье уступил “Бостону” (2:3) и проиграл в третий раз подряд, а также в шестой за последние семь матчей (1-5-1). С 41 очком команда занимает шестое место в Атлантическом дивизионе. “Тампа” с 44 баллами располагается на четвертом.

В этом сезоне команды встречались трижды. В том числе и в Швеции в рамках Global Series. И во всех трех матчах сильнее была “Тампа”, которая обыграла соперника с общим счетом 13:7.

“Каролина” – “Монреаль” (03:00): Свечников в огне

“Каролина” (23-14-2) в субботу обыграла “Вашингтон” (6:4) и начала семиматчевую домашнюю серию, одержав первую победу за четыре встречи. Андрей Свечников в той игре забил свой 17-й гол в сезоне. В последних шести матчах на его счету четыре шайбы.

“Монреаль” (18-15-6) в воскресенье уступил “Флориде” (5:6) и потерпел третье поражение в четырех матчах после отрезка 5-1-0. При этом “Канадиенс” в двух последних проигранных встречах забросили в сумме девять шайб. Макс Доми во вторник попытается продлить голевую серию до шести игр.

“Харрикейнз” обыграли “Канадиенс” восемь раз в последних 10 очных матчах.

“Детройт” – “Сан-Хосе” (03:30): безвыигрышная серия “Ред Уингз”

“Ред Уингз” (9-28-3) в воскресенье проиграли “Тампе” (1:2) и потерпели шестое поражение подряд. В последних 20 матчах “Детройт” сыграл 2-16-2 и отстает от зоны плей-офф уже на 24 очка.

“Хотел бы я знать ответ (на вопрос о поражениях), но мы по крайней мере сражаемся, – сказал форвард “Ред Уингз” Франс Нильсен. – Мы даем себе шанс. Надо держаться этой психологии и победы придут”.

“Сан-Хосе” (17-20-3) в субботу обыграл “Филадельфию” (6:1) и прервал серию из четырех поражений. Джо Торнтону осталось сделать одну передачу, чтобы опередить Адама Оутса и выйти на единоличное седьмое место по этому показателю в истории. Сейчас на его счету 1079 голевых пасов. Во встрече с “Флайерз” травму у “Шаркс” получил Мелкер Карлссон, статус которого “со дня на день”.

“Колорадо” – “Виннипег” (04:00): встреча лидеров Запада

“Колорадо” (23-12-4) в субботу уступил “Далласу” (2:3 Б) и потерпел четвертое поражение в последних пяти играх (1-3-1). Во всех проигранных встречах “Эвеланш” упускали преимущество в третьем периоде. С 50 очками команда занимает второе место в Центральном дивизионе и отстает от лидирующего “Сент-Луиса” на восемь баллов. Против соперников из своего дивизиона “Колорадо” в этом сезоне сыграл 6-7-1.

“Мы должны выигрывать эти матчи, – сказал главный тренер “Эвеланш” Джаред Беднар. – Это игры с четырьмя очками на кону. Мы хотим играть в них лучше, особенно с учетом высокой плотности результатов. Наши ребята знают об этом, и мы прилагаем все усилия, чтобы побеждать в каждой игре, а не только с командами из Центрального дивизиона”.

“Виннипег” (21-15-3) с 45 очками в дивизионе идет четвертым. “Джетс” в воскресенье уступили “Блюз” (1:4) и проиграли в третий раз подряд. В последних восьми встречах они одержали всего две победы (2-5-1).

“Калгари” – “Чикаго” (05:00): удачный отрезок “Блэкхокс”

“Чикаго” (17-17-6) в воскресенье обыграл “Коламбус” (3:2 Б) и одержал четвертую победу в пяти матчах. С 40 очками команда занимает последнее место в Центральном дивизионе, но от зоны плей-офф ее отделяют пять баллов.

“Калгари” (2-4-1) после серии из семи побед сыграл 2-4-1 и с 45 очками занимает четвертое место в Тихоокеанском дивизионе. В последнем матче “Флэймз” уступили “Ванкуверу” (2:5).

“Лос-Анджелес” – “Филадельфия” (05:00): хороший период “Флайерз”

“Филадельфия” (22-12-5) в воскресенье обыграла “Анахайм” (2:1 ОТ) и одержала пятую победу за шесть матчей. Во вторник команда продолжит турне, по ходу которого “Флайерз” предстоят еще четыре гостевых поединка.

“Лос-Анджелес” (16-21-4) в субботу проиграл “Ванкуверу” (2:3) и потерпел четвертое поражение за пять встреч (1-3-1). С 36 очками “Кингз” занимают последнее место в Западной конференции.

“Эдмонтон” – “Рейнджерс” (05:00): серьезный спад “Эдмонтона”

“Ойлерз” (20-17-4) в пятницу проиграли “Калгари” (1:5), потерпели четвертое поражение в пяти матчах и впервые в сезоне выпали из первой тройки Тихоокеанского дивизиона. Кроме того, “Эдмонтон” после отрезка 4-10-1 также выпал из восьмерки сильнейших на Западе.

“Рейнджерс” (19-15-4) в субботу обыграли “Торонто” (5:4 ОТ) и одержали третью победу в четырех матчах. Артемий Панарин в той встрече сделал три передачи, а Александр Георгиев сделал 44 сэйва. Во вторник Георгиев снова начнет матч с первых секунд. В этом сезоне в 10 гостевых поединках в старте россиянин одержал восемь побед (8-2-0). “Эдмонтон” же в последних 10 домашних встречах сыграл 2-6-2.