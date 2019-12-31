Новогоднее поздравление президента ХК «Донбасс»

Дорогие друзья!

Прошедший2019 годвписал в историю хоккейного клуба «Донбасс» большое количество памятных для каждого болельщика моментов.

Основная команда клуба в седьмой раз завоевала званиечемпиона Украины, одержала победу на международном турниреDonbass Open Cup, стала победителем второго раундаКонтинентального кубка Международной федерации хоккея.

Не отставали от старших коллег и младшие команды структуры донецкого клуба.Коллективы хоккеистов и фигуристов детско-юношеской спортивной школы ХК «Донбасс»продолжили демонстрировать высокие результаты на внутренней и международной аренах.

Эти достижения– наши общие победы,дорогие болельщики. Только благодаря вашей преданной поддержке нам покоряются новые вершины, еще больше памятных побед и незабываемых матчей входят в историю ХК «Донбасс».Мы вместе с вами создаем новую хоккейную историю Украины!

В 2020 году наш клуб продолжит вести активную работу по развитию зимних видов спорта в Украине, созданию необходимых условий для укрепления украинского спортивного общества.

В Новом году от всего сердца желаю исполнения самых заветных желаний. Здоровья, благополучия и процветания вам и вашим близким. И главное, мира нашему родному краю!



С Новым 2020 годом!

Президент ХК «Донбасс»



Борис Колесников