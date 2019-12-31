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Хоккей

Руслан Ромащенко – четвёртый хоккеист, набравший 150 очков в регулярных чемпионатах УХЛ

Николай ПисаревНет комментариев
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28 декабря в матче «Днепра» против МХК «Динамо» форвард херсонской команды Руслан Ромащенко набрал 2 (1+1) очка, и, таким образом, добрался до цифры в 150 очков в матчах регулярных чемпионатов Украинской хоккейной лиги.

С 2016 года Ромащенко выступал в «Белом Барсе» (80 матчей, 39 шайб, 69 передач), МХК «Динамо» (20 матчей, 4 шайбы, 7 передач) и «Днепре» (42 матча, 15 шайб, 16 передач). Всего для достижения рубежа в 150 очков форварду понадобилось 142 игры.

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В этих матчах Руслан Ромащенко забросил 58 шайб, отдал 92 результативные передачи и заработал показатель полезности -11. Отметим, что нападающий также в 2016-2019 гг. выигрывал бронзовые медали первенства с «Белым Барсом», и серебряные – с «Днепром».

Руслан Ромащенко стал четвёртым хоккеистом, набравшим 150 очков в регулярных чемпионатах УХЛ. По этому показателю его опережают Илья Коренчук (191 очко), Виталий Лялька (189 очков) и Владимир Чердак (152 очка).

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Напомним, что следующий матч «Днепр» проведёт 5 января в Киеве против «Ледяных Волков». Начало встречи в 13:30, прямая трансляция – на сайте XSPORT.ua.

Источник: uhl.ua
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