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Хоккей

Скиннер пропустит до месяца из-за травмы

Николай ПисаревНет комментариев
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Форвард “Баффало” Джефф Скиннер

Форвард “Баффало Сэйбрз” Джефф Скиннер пропустит от трех до четырех недель из-за травмы верхней части тела.

Хоккеист получил повреждение в пятницу в третьем периоде домашнего матча против “Бостон Брюинз”, столкнувшись с Давидом Пастрняком. “Баффало” потерпел поражение в том матче – 0:3.

В 39 поединках нынешнего чемпионата Скиннер набрал 19 (11+8) очков. “Сэйбрз” приобрели его 2 августа 2018 года по обмену из “Каролина Харрикейнз”. В 82 играх прошлого регулярного чемпионата в составе “Баффало” нападающий записал на свой счет 63 балла за результативность, установив личный снайперский рекорд, забросив 40 шайб.

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В воскресенье (понедельник, 03:00 мск) “Сэйбрз” снова встречаются с “Брюинз”, но на этот раз в Бостоне.

Источник: nhl.ru
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