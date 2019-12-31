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Юнас Корписало выбыл на “недели”

Николай ПисаревНет комментариев
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Голкипер “Коламбуса” Юнас Корписало

Вратарь “Коламбус Блю Джекетс” Юнас Корписало выбыл на “недели” после травмы правого колена, полученной в серии буллитов воскресного матча против “Чикаго Блэкхокс” (2:3 Б).

“Это колено, – сказал тренер Джон Торторелла в понедельник. – Это недели”.

Корписало потребовалась помощь, чтобы покинуть лед после реализованной Джонатаном Тэйвзом попытки в первом раунде серии буллитов. После удачной попытки форварда “Коламбуса” Густава Нюквиста победу “Чикаго” принес Патрик Кейн, переигравший Элвиса Мерзликина.

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Корписало проводит первый сезон в роли первого номера “Блю Джекетс”. В 32 матчах (31 в старте) его показатели составляют 17-10-4 при 2,49 в среднем пропущенных гола, 91,3% сэйвов и двух шатаутах. В последних шести матчах он сыграл 5-0-1, а также принимал участие во всех последних 10 встречах “Коламбуса” (6-0-4).

На счету Мерзликина в его первом сезоне в НХЛ побед еще нет. В 10 играх (восемь в старте) он сыграл 0-4-4 при 3,41 гола и 88,9% сэйвов.

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В понедельник “Коламбус” в экстренном порядке вызвал из команды Американской хоккейной лиги “Кливленд” Матисса Кивленикса.

Во вторник “Блю Джекетс” в Nationwide Arena примут “Флориду Пэнтерз”.

Источник: nhl.ru
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