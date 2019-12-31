Ветеранская сборная Украины примет участие в XVI международном Рождественском турнире по хоккею в Минске

С 3 по 7 января в Минске состоится шестнадцатый международный Рождественский турнир любителей хоккея на приз президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко.



Двенадцать команд-участниц разделены на четыре группы: Беларусь, сборная Международной федерации хоккея, США (группа «А»), ОАЭ, сборная Балкан, Китай (Группа «В»), Швейцария, Финляндия, Украина (Группа «С»), Германия, Россия и сборная Балтии (группа «D»).

Сейчас состав команды, которая готовится к выступлению насчитывает двадцать хоккеистов. Они будут соревноваться под руководством легендарного украинского тренера Александра Сеуканда.



Состав команды Украины:



Вратари: Вадим Селиверстов, Тимофей Гаврилов.

Защитники: Сергей Климентьев, Сергей Садий, Александр Победоносцев, Роман Щербатюк, Александр Савицкий, Денис Исаенко, Игорь Кугут.

Нападающие: Вадим Сысюк, Олег Шафаренко, Артем Бондарев, Андрей Срюбко, Александр Исаев, Роман Сальников, Иван Лаоріонов, Сергей Варламов, Сергей Харченко, Дмитрий Христич, Сергей Мазур.

Первая игра нашей команды состоится 3 января в 13:00 против швейцарцев.



В рамках Рождественского турнира также запланировано большое количество мероприятий социальной направленности, в том числе и ежегодный благотворительный проект «Рождественская традиция» и Рождественский хоккейный форум, который проводится для обмена знаний, объединяя участников турнира и международных экспертов в области хоккея.

Расписание турнира:



03.01. (пятница)

13:00 Украина – Швейцария

13:30 Китай – ОАЭ

17:30 Церемония открытия турнира

19:00 Беларусь – сборная команда Международной федерации

19: 30 Сборная Балтии-Германия

04.01. (суббота)

13:00 Россия – Сборная Балтии

13:30 Финляндия – Украина

19:00 США – Беларусь

19:30 Сборная Балкан – Китай

05.01. (воскресенье)

13.00 Германия – Россия

13:30 Сборная команда Международной федерации – США

19:00 Швейцария – Финляндия

19:30 ОАЭ – Сборная Балкан

06.01. (понедельник)

10:00 Мастер-класс для участников турнира «Золотая шайба»

10:30 C3-D3

13:00 Cl -D1 (B1-D1)

13:30 C2-D2

16:30 АЗ-ВЗ

19:00 А1 -В1 (А1-С1)

19:30 А2-В2

07.01. (вторник)

10:00 Турнир «Золотая шайба»: матч за 3-е место

12:00 Матч сборных команд турнира

13:00 Матч за 3-е место

15:00 Турнир «Золотая шайба»: финал

18:00 Начало развлекательной программы

19:00 Финал

Церемония закрытия

По материалам сайта Федерация хоккея Украины