Ветеранская сборная Украины примет участие в XVI международном Рождественском турнире по хоккею в Минске
С 3 по 7 января в Минске состоится шестнадцатый международный Рождественский турнир любителей хоккея на приз президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко.
Двенадцать команд-участниц разделены на четыре группы: Беларусь, сборная Международной федерации хоккея, США (группа «А»), ОАЭ, сборная Балкан, Китай (Группа «В»), Швейцария, Финляндия, Украина (Группа «С»), Германия, Россия и сборная Балтии (группа «D»).
Сейчас состав команды, которая готовится к выступлению насчитывает двадцать хоккеистов. Они будут соревноваться под руководством легендарного украинского тренера Александра Сеуканда.
Состав команды Украины:
Вратари: Вадим Селиверстов, Тимофей Гаврилов.
Защитники: Сергей Климентьев, Сергей Садий, Александр Победоносцев, Роман Щербатюк, Александр Савицкий, Денис Исаенко, Игорь Кугут.
Нападающие: Вадим Сысюк, Олег Шафаренко, Артем Бондарев, Андрей Срюбко, Александр Исаев, Роман Сальников, Иван Лаоріонов, Сергей Варламов, Сергей Харченко, Дмитрий Христич, Сергей Мазур.
Первая игра нашей команды состоится 3 января в 13:00 против швейцарцев.
В рамках Рождественского турнира также запланировано большое количество мероприятий социальной направленности, в том числе и ежегодный благотворительный проект «Рождественская традиция» и Рождественский хоккейный форум, который проводится для обмена знаний, объединяя участников турнира и международных экспертов в области хоккея.
Расписание турнира:
03.01. (пятница)
13:00 Украина – Швейцария
13:30 Китай – ОАЭ
17:30 Церемония открытия турнира
19:00 Беларусь – сборная команда Международной федерации
19: 30 Сборная Балтии-Германия
04.01. (суббота)
13:00 Россия – Сборная Балтии
13:30 Финляндия – Украина
19:00 США – Беларусь
19:30 Сборная Балкан – Китай
05.01. (воскресенье)
13.00 Германия – Россия
13:30 Сборная команда Международной федерации – США
19:00 Швейцария – Финляндия
19:30 ОАЭ – Сборная Балкан
06.01. (понедельник)
10:00 Мастер-класс для участников турнира «Золотая шайба»
10:30 C3-D3
13:00 Cl -D1 (B1-D1)
13:30 C2-D2
16:30 АЗ-ВЗ
19:00 А1 -В1 (А1-С1)
19:30 А2-В2
07.01. (вторник)
10:00 Турнир «Золотая шайба»: матч за 3-е место
12:00 Матч сборных команд турнира
13:00 Матч за 3-е место
15:00 Турнир «Золотая шайба»: финал
18:00 Начало развлекательной программы
19:00 Финал
Церемония закрытия
По материалам сайта Федерация хоккея Украины