Ярослав Левченко — лучший болельщик декабря!

Недавно Украинская хоккейная лига и компания «Конти» возобновили ежемесячный конкурс для самых преданных фанатов хоккея. Раз в месяц мы определяем лучшего болельщика месяца и дарим ему сладкую продукцию от компании «Конти».

В декабря лучшим болельщиком стал фанат «Белого Барса» Ярослав Леченкои его по-настоящему хоккейные фото:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ярік (@_y_.a_.r_.i_.k) 1 Дек 2019 в 5:34 PST

Напомним, что для того, чтобы стать участником конкурса «Болельщик месяца», нужно:

В течении месяца выкладывать в социальные сети хоккейные фото с хэштегом#всебудехокей;

Быть подписанным на официальные страницы УХЛ вFacebookиInstagram, а такжена страницу «Конти».;

Быть активным, не скупиться на лайки и комментарии.

Желаем удачи и победы всем участникам конкурса!