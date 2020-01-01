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Хоккей

Ярослав Левченко — лучший болельщик декабря!

Николай ПисаревНет комментариев
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Недавно Украинская хоккейная лига и компания «Конти» возобновили ежемесячный конкурс для самых преданных фанатов хоккея. Раз в месяц мы определяем лучшего болельщика месяца и дарим ему сладкую продукцию от компании «Конти».

В декабря лучшим болельщиком стал фанат «Белого Барса» Ярослав Леченкои его по-настоящему хоккейные фото:

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Публикация от ярік (@_y_.a_.r_.i_.k) 1 Дек 2019 в 5:34 PST

Напомним, что для того, чтобы стать участником конкурса «Болельщик месяца», нужно:

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  • В течении месяца выкладывать в социальные сети хоккейные фото с хэштегом#всебудехокей;

  • Быть подписанным на официальные страницы УХЛ вFacebookиInstagram, а такжена страницу «Конти».;

  • Быть активным, не скупиться на лайки и комментарии.

    • Желаем удачи и победы всем участникам конкурса!

    Источник: uhl.ua
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