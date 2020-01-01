Ярослав Левченко — лучший болельщик декабря!

Недавно Украинская хоккейная лига и компания «Конти» возобновили ежемесячный конкурс для самых преданных фанатов хоккея. Раз в месяц мы определяем лучшего болельщика месяца и дарим ему сладкую продукцию от компании «Конти».
В декабря лучшим болельщиком стал фанат «Белого Барса» Ярослав Леченкои его по-настоящему хоккейные фото:
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Публикация от ярік (@_y_.a_.r_.i_.k) 1 Дек 2019 в 5:34 PST
Напомним, что для того, чтобы стать участником конкурса «Болельщик месяца», нужно: