Канада в очередной раз стала обладателем Кубка Шпенглера (видео)

СборнаяКанадыразгромила чешский«Тршинец»в финалеКубка Шпенглераи в четвертый раз за последние пять лет стала победителем старейшего международного турнира.



Успех канадцам принесла прекрасная реализация большинства. Три из четырех своих шайб североамериканцы забросили имея численное преимущество.

Кубок Шпенглера. Финал:



Канада– «Оцеларжи Тршинец» 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)



Шайбы: 1:0 – Джеффри (Тамбеллини, Верстиг – бол.) – 29:02, 2:0 – Митчелл (Норо, Кларк – бол.) – 31:40, 3:0 – Верстиг (Норо, Джеффри – бол.) – 33:09, 4:0 – Джеффри (Норо) – 45:55,

Вратари:Фукале – Штепанек.

По материалам сайта XSPORT