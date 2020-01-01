“Колорадо” – “Миннесота” (4:6): волевая победа “Уайлд”

Деван Дубник

“Миннесота” (19-15-5) уступала в начале третьего периода со счетом 3:4, но затем забила три безответных гола и выиграла во второй раз подряд. Матс Зуккарелло сравнял счет на отметке 10:41, Виктор Раск вывел гостей вперед на 11:58, а за 1:12 до конца Райан Сутер поразил пустые ворота.

Миннесота Уайлд – Колорадо Эвеланш – 6:4 (2:2, 1:1, 3:1)🏒Проигрывая в 3-м 3:4 Уайлд развернули счет 3 голами и победили в 3-м матче из посл. 4🥅Деван Дубник (40/44) способствовал тому, что у Колорадо 3-е поражение в 4 последних📺📊https://t.co/1zoctSrzGe📸 @mnwild pic.twitter.com/0caAzMPXz4 — NHL.RU (@nhlru) December 28, 2019

“Надо верить в свою способность отыграться до самого конца, – сказал тренер “Миннесоты” Брюс Будро. – Мне кажется, что в начале сезона в нас этого не было”.

Также по две передачи у “Уайлд” сделали Зак Паризе и Кевин Фиала, а Деван Дубник отразил 40 бросков.

“Колорадо” (23-12-3) потерпел третье поражение в четырех матчах, причем во всех трех случаях упускал преимущество по ходу третьего периода. Дублем у “Эвеланш” отметился Мэтт Калверт, а Павел Францоуз сделал 27 сэйвов.