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Хоккей

“Колорадо” – “Миннесота” (4:6): волевая победа “Уайлд”

Николай ПисаревНет комментариев
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Деван Дубник

“Миннесота” (19-15-5) уступала в начале третьего периода со счетом 3:4, но затем забила три безответных гола и выиграла во второй раз подряд. Матс Зуккарелло сравнял счет на отметке 10:41, Виктор Раск вывел гостей вперед на 11:58, а за 1:12 до конца Райан Сутер поразил пустые ворота.

“Надо верить в свою способность отыграться до самого конца, – сказал тренер “Миннесоты” Брюс Будро. – Мне кажется, что в начале сезона в нас этого не было”.

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Также по две передачи у “Уайлд” сделали Зак Паризе и Кевин Фиала, а Деван Дубник отразил 40 бросков.

“Колорадо” (23-12-3) потерпел третье поражение в четырех матчах, причем во всех трех случаях упускал преимущество по ходу третьего периода. Дублем у “Эвеланш” отметился Мэтт Калверт, а Павел Францоуз сделал 27 сэйвов.

Источник: nhl.ru
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