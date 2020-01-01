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Хоккей

Манта получил травму верхней части тела и выбыл по меньшей мере на четыре недели

Николай ПисаревНет комментариев
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Энтони Манта

Нападающий “Детройт Ред Уингз” Энтони Манта пропустит не меньше четырех недель из-за травмы верхней части тела.

Манта получил это повреждение в третьем периоде матча против “Торонто Мэйпл Лифс”, попав под силовой прием защитника Джейка Маззина. Игра состоялась в прошлую субботу и завершилась поражением “Ред Уингз” со счетом 1:4. В воскресенье Манта не играл против “Аризона Койотиз” (5:2 победа “Койотиз”).

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После встречи с “Торонто” тренер Джефф Блашилл выразил надежду, что Манта сможет вернуться в состав до нового года, но в эту пятницу сообщил, что 25-летний хоккеист выбыл “минимум на четыре недели”.

“У него проблемы с ребрами и всем, что связано с ними. Я так это называю, – сказал Блашилл. – Травмы головы нет. Нет ничего даже отдаленно похожего на это. Ничто не помешает ему провести долгую и успешную карьеру в НХЛ. Но он выбыл на какое-то время”.

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Манта уже пропустил в этом сезоне восемь матчей из-за травмы колена. Восстановившись, он успел провести три игры. Субботний матч против “Торонто” был для него четвертым.

Форвард занимает второе место в “Ред Уингз” по заброшенным шайбам (12) и набранным очкам (24). В прошлом чемпионате он установил личный снайперский рекорд (24 гола), сыграв 67 матчей. Тогда он пропустил месяц из-за перелома руки.

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На данный момент “Детройт” (9-26-3) занимает последнее место в турнирной таблице НХЛ.

Источник: nhl.ru
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