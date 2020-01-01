Матчи регулярного чемпионата 1 января 2020 года (онлайн) С Новым 2020 Годом!

Форма “Старз” для Зимней Классики

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На 1 января 2020 года в календаре НХЛ запланирована одна-единственная игра – “Зимняя классика” между “Далласом” и “Нэшвиллом”.

Капризы погоды

Согласно историческим наблюдениям, средняя температура января в Далласе – чуть менее семи градусов по Цельсию. Вдобавок, это самый засушливый месяц в году в Техасе.

Однако организаторам “Зимней классики-2020”, которая пройдет 1 января на 90-тысячном стадионе Cotton Bowl, матушка Природа приготовила массу сюрпризов – от дождя до температуры +20.

“Вместо катка мы получили бассейн. Примерно пять сантиметров воды, – рассказал старший управляющий НХЛ по эксплуатации спортивных сооружений Дерек Кинг. – За субботу растаяла почти вся разметка, включая логотипы команд”.

Работникам пришлось снова, слой за слоем, наращивать толщу льда до привычных трех с небольшим сантиметров. А потом еще чуть-чуть. Для запаса.

Синоптики обещают в ближайшие дни температуру не выше 13 градусов Цельсия, и это прекрасная новость для устроителей.

“Хорошо, когда дует холодный ветер, – поеживаясь, говорит Кинг и смотрит на небо. – Но главное, чтобы не случилось дождя. Если обойдется без форс-мажора, то во вторник мы будем готовы принять команды для тренировки”.

Опыт – на стороне “Далласа”

Хоккеисты “Далласа”, обыграв в ходе уикенда поочередно “Колорадо” (3:2 Б) и “Аризону” (4:2), выйдут на лед Cotton Bowl несомненно в лучшем настроении, нежели их оппоненты, уступившие после Рождества оба своих матча. Последний выигрыш техасцев оказался особенно эмоциональным – перед третьим периодом они отставали со счетом 0:2, но за оставшееся время четырежды поразили ворота “Койотиз”.

“В первом периоде соперник не дал нам ни шанса, перебросав с большим перевесом (22-5) и забросив две шайбы, – признал капитан “Далласа” Джейми Бенн. – Нам требовался пинок под зад, поэтому в раздевалке случился серьезный разговор. И он пошел нам на пользу”.

“Ребята добавили в страсти, в желании – и это принесло результат, – отметил наставник “Старз” Рик Боунесс. – Во втором и третьем периоде был тот хоккей, в который мы хотим играть. В первом периоде – нет”.

Боунесс в последнее время несколько раз подчеркивал, что предстоящая “Зимняя классика”, каким бы значимым событием она ни была, не должна отвлекать игроков от текущих дел. Сейчас, когда до 1 января игр уже не осталось, техасцы наконец-то могут поговорить об одном из главных мероприятий регулярного чемпионата. Тем более некоторые из них уже принимали участие в матчах на открытом воздухе в составе других команд. В отличие, кстати, от “Нэшвилла”, где подобный опыт имеет только главный тренер Питер Лавиолетт.

“У меня нет сомнений, что для фанатов это память на всю жизнь. Для игроков в первый раз – тоже, – говорит защитник Роман Полак. – Но для меня этот матч будет уже третьим на воздухе! И это, я скажу вам, то еще испытание. Ты никогда не знаешь, что произойдет. То ли матч будет задержан из-за поломки мачт освещения, то ли из-за лужи, которая возникла в центре льда благодаря солнечной погоде… Лед непривычный, борта иные, форма новая… Ко всему нужно привыкнуть – и срочно”.

“Забавные ощущения, – рассказывает нападающий Кори Перри, который поразил ворота “Лос-Анджелеса” на Dodger Stadium в 2014 году, когда его “Анахайм” выиграл 3:0. – Когда забиваешь шайбу, какое-то мгновение слышишь только тишину и только потом до тебя докатывается радостный гул зрителей”.

“Помню, оглядывался вокруг, сидя на скамейке, и поражался – сколько же на трибунах народу! Но в то же время шума и гама куда меньше, чем во время обычного матча в помещении”, – вторит партнеру другой форвард “Старз” Эндрю Коглиано, который также отличился в том матче, поразив пустые ворота “Кингз”.

“Нэшвилл” жаждет реванша

В этот раз на матче ожидается около 85 тысяч зрителей. Ажиотаж, царящий в Далласе, подчеркивает тот факт, что свитера “Старз”, выпущенные специально под этот матч, были раскуплены в интернете менее, чем за сутки. И ошеломленным представителям клуба пришлось срочно заказывать новую партию.

Впрочем, и в Нэшвилле матч ждут с нетерпением. Оттуда в Техас приедет небывалое число болельщиков – 20 тысяч.

Для самих же “Предэйторз” нет лучшего способа реабилитироваться за последние поражения от “Питтсбурга” (2:5 и 4:6), чем победить в “Зимней классике”. Тем более и у “Далласа” им есть за что брать реванш – за поражение в первом раунде плей-офф-2019 и за проигрыш в единственном поединке команд в нынешнем сезоне 14 декабря (1:4).

“К концу того матча, который мы играли перед своими зрителями, трибуны были уже полупустыми. Мне стыдно за ту игру, – признал вратарь “Нэшвилла” Пекка Ринне, который, скорее всего, выйдет на лед, и в матче 1 января в качестве визави Бена Бишопа. – Тем более новый год хочется начать с хорошей ноты”.

Хоккеисты обеих команд дружно называют предстоящее противостояние rivalry, что подразумевает особое соперничество и особый настрой. Так что, не сомневайтесь, 1 января в Техасе в любом случае будет жарко.

Какой бы ни была погода.