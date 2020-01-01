“Нью-Джерси” – “Торонто” (4:5 ОТ): шестая подряд победа “Лифс”

“Мэйпл Лифс” (21-14-4) одержали шестую победу подряд и восьмую в девяти матчах благодаря голу Уильяма Нюландера в овертайме. Хотя по факту шайбу в свои ворота забросил защитник “Девилз” Дэймон Северсон.
Торонто Мэйпл Лифс – Нью-Джерси Девилз – 5:4 (2:1, 1:3, 1:0, 1:0)🏒Нюландер, Таварес, Братт, Хишир и Палмьери набрали по 3 (1+2) очка🥅2-я подряд победа для Майкла Хатчинсона (24/28)🕒У Торонто 6-я победа подряд, рекорд сезона📺📊https://t.co/waaw0CI6kj📸 @MapleLeafs pic.twitter.com/iFEQGNApFY
— NHL.RU (@nhlru) December 28, 2019
Также голом и двумя передачами у “Торонто” отметился Джон Таварес, а Майкл Хатчинсон сделал 24 сэйва. В третьем периоде форвард “Лифс” Илья Михеев получил травму руки после случайного контакта с коньком форварда “Девилз” Еспера Братта. “Лифс” сообщили, что игрок получил “серьезный порез” и был доставлен в ближайший госпиталь.