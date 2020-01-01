“Нью-Джерси” – “Торонто” (4:5 ОТ): шестая подряд победа “Лифс”

Зэйджак и Мэттьюз

“Мэйпл Лифс” (21-14-4) одержали шестую победу подряд и восьмую в девяти матчах благодаря голу Уильяма Нюландера в овертайме. Хотя по факту шайбу в свои ворота забросил защитник “Девилз” Дэймон Северсон.

Торонто Мэйпл Лифс – Нью-Джерси Девилз – 5:4 (2:1, 1:3, 1:0, 1:0)🏒Нюландер, Таварес, Братт, Хишир и Палмьери набрали по 3 (1+2) очка🥅2-я подряд победа для Майкла Хатчинсона (24/28)🕒У Торонто 6-я победа подряд, рекорд сезона📺📊https://t.co/waaw0CI6kj📸 @MapleLeafs pic.twitter.com/iFEQGNApFY — NHL.RU (@nhlru) December 28, 2019

Также голом и двумя передачами у “Торонто” отметился Джон Таварес, а Майкл Хатчинсон сделал 24 сэйва. В третьем периоде форвард “Лифс” Илья Михеев получил травму руки после случайного контакта с коньком форварда “Девилз” Еспера Братта. “Лифс” сообщили, что игрок получил “серьезный порез” и был доставлен в ближайший госпиталь.

“Мы только знаем, что он находится в больнице, и у него глубокий порез, – сказал тренер “Торонто” Шелдон Киф. – Мы со всем разберемся, но сегодня он переночует в Нью-Джерси”.

При этом Михеев отличился в первом периоде, забив свой восьмой гол в сезоне и четвертый за последние шесть игр.

“В первую очередь мы думаем о Михееве, – сказал Таварес. – Было очень страшно, столько крови… Мы о нем очень заботимся, он сегодня играл великолепно. Так что мысленно мы с ним”.

“Нью-Джерси” (12-19-6) потерпел третье поражение за четыре матча. Партнеры по звену Кайл Палмьери, Нико Хишир и Братт набрали по 3 (1+2) очка, а Никита Гусев прервал 17-матчевую безголевую серию.