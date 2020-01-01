Панарин – единственный россиянин в “Матче звезд”

Артемий Панарин

Национальная хоккейная лига объявила составы команд дивизионов на “Матч звезд НХЛ 2020 Honda”, а также на акцию Last Men In, представленную adidas, в рамках которой болельщики смогут выбрать еще по одному игроку в каждую из команд.

Хоккейный департамент НХЛ выбрал 37 человек для участия в звездном уикенде вдобавок к трем капитанам, выбранным в рамках голосования болельщиков 2020 NHL All-Star Fan Vote (представлено adidas). Капитанами были выбраны: нападающий “Бостон Брюинз” Давид Пастрняк (Атлантический), форвард “Колорадо Эвеланш” Нэйтан Маккиннон (Центральный) и нападающий “Эдмонтон Ойлерз” Коннор Макдэвид (Тихоокеанский). Нападающий “Вашингтон Кэпиталз” Александр Овечкин, выбранный капитаном Столичного дивизиона, отказался от участия в “Матче звезд”.

Представляем состав команд дивизионов, состоящий из 11 игроков (девять полевых и два вратаря):

Атлантический дивизион (в скобках – число участий в “Матчах звезд”)

Джек Айкел, н, “Баффало” (3)

*Давид Пастрняк, н, “Бостон” (2)

Туукка Раск, в, “Бостон” (2)

Тайлер Бертуцци, н, “Детройт” (1)

Ши Вебер, з, “Монреаль” (7)

Энтони Дюклэйр, н, “Оттава” (1)

Виктор Хедман, з, “Тампа-Бэй” (2)

Фредерик Андерсен, в, “Торонто” (1) Остон Мэттьюз, н, “Торонто” (4)

Джонатан Юбердо, н, “Флорида” (1)

Центральный дивизион

Коннор Хеллебак, в, “Виннипег” (2)

Марк Шайфли, н, “Виннипег” (2)

Тайлер Сегин, н, “Даллас” (6)

*Нэйтан Маккиннон, н, “Колорадо” (3)

Эрик Стаал, н, “Миннесота” (6)

Роман Йоси, з, “Нэшвилл” (3)

Джордан Биннингтон, в, “Сент-Луис” (1)

Райан О’Райли, н, “Сент-Луис” (3)

Алекс Пьетранжело, з, “Сент-Луис” (2)

Патрик Кейн, н, “Чикаго” (9)

Столичный дивизион

Мэтью Барзал, н, “Айлендерс” (2)

Джон Карлсон, “Вашингтон” (2)

Брэйден Холтби, в, “Вашингтон” (5)

Дуги Хэмилтон, з, “Каролина” (1)

Сет Джонс, з, “Коламбус” (3)

Юнас Корписало, в, “Коламбус” (1)

Кайл Палмьери, н, “Нью-Джерси” (2)

Джейк Гюнцель, н, “Питтсбург” (1)

Артемий Панарин, н, “Рейнджерс” (1)

Трэвис Конекни, н, “Филадельфия” (1)

Тихоокеанский дивизион

Якоб Силфверберг, н, “Анахайм” (1)

Дарси Кюмпер, в, “Аризона” (1)

Элиас Петтерссон, н, “Ванкувер” (2)

Марк-Андре Флери, в, “Вегас” (5)

Мэттью Ткачак, н, “Калгари” (1)

Марк Джордано, з, “Калгари” (3)

Анже Копитар, н, “Лос-Анджелес” (5)

Логан Кутюр, н, “Сан-Хосе” (2)

*Коннор Макдэвид, н, “Эдмонтон” (4)

Леон Драйзайтль, н, “Эдмонтон” (2)

* – капитан, выбранный болельщиками

Второй сезон подряд НХЛ позволит болельщикам выбрать четырех игроков из списка из 31 человека (определены хоккейным департаментом НХЛ) в рамках акции Last Men In. Игроки, которые получат больше всех голосов, дополнят составы команд.

Голосование откроется 1 января в полдень ET и закончится 10 января в 23:59 ET.

Вот список игроков, за которых можно будет голосовать:

Атлантический дивизион

“Баффало Сэйбрз”: Расмус Далин, з

“Бостон Брюинз”: Патрис Бержерон, н

“Детройт Ред Уингз”: Дилан Ларкин, н

“Монреаль Канадиенс”: Макс Доми, н

“Оттава Сенаторз”: Жан-Габриэль Пажо, н

“Тампа-Бэй Лайтнинг”: Стивен Стэмкос, н

“Торонто Мэйпл Лифс”: Митч Марнер, н

“Флорида Пэнтерз”: Александр Барков, н

Центральный дивизион

“Виннипег Джетс”: Патрик Лайне, н

“Даллас Старз”: Джейми Бенн, н

“Колорадо Эвеланш”: Кейл Макар, з

“Миннесота Уайлд”: Райан Сутер, з

“Нэшвилл Предаторз”: Мэтт Дюшен, н

“Сент-Луис Блюз”: Давид Перрон, н

“Чикаго Блэкхокс”: Джонатан Тэйвз, н

Столичный дивизион

“Вашингтон Кэпиталз”: Ти-Джей Оши, н

“Каролина Харрикейнз”: Тейво Теравяйнен, н

“Коламбус Блю Джекетс”: Ник Фолиньо, н

“Нью-Джерси Девилз”: Нико Хишир, н

“Нью-Йорк Айлендерс”: Брок Нельсон, н

“Нью-Йорк Рейнджерс”: Мика Зибанежад, н

“Питтсбург Пингвинз”: Крис Летанг, з

“Филадельфия Флайерз”: Клод Жиру, н

Тихоокеанский дивизион

“Анахайм Дакс”: Райан Гецлаф, н

“Аризона Койотиз”: Клейтон Келлер, н

“Ванкувер Кэнакс”: Куинн Хьюз, з

“Вегас Голден Найтс”: Макс Пачиоретти, н

“Калгари Флэймз”: Джонни Годро, н

“Лос-Анджелес Кингз”: Дрю Даути, н

“Сан-Хосе Шаркс”: Томаш Гертл, н

“Эдмонтон Ойлерз”: Райан Нюджент-Хопкинс, н

Болельщики смогут выбрать от одного до четырех игроков. Голосовать можно будет не более 10 раз за 24 часа.

Как голосовать:

– NHL.com/Vote будет доступен на 10 языках: английском, французском, чешском, финском, немецком, мандаринском, русском, словацком, испанском и шведском.

– Также можно будет голосовать в приложении NHL App.