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Хоккей

“Вашингтон” – “Коламбус” (2:1 ОТ): Самсонов порадовал маму

Николай ПисаревНет комментариев
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Дженнер и Самсонов

Гол ТиДжея Оши в овертайме и 27 сэйвов Ильи Самсонова позволили “Вашингтону” (27-7-5) реабилитироваться за поражение от “Бостона” со счетом 3:7 в понедельник и остаться единственной командой в НХЛ, еще ни разу в сезоне не проигрывавшей два раза подряд в основное время.

“Мы знаем, что каждый раз после поражения должны собираться и реабилитироваться, – сказал Александр Овечкин, отметившийся передачей на шайбу Оши в большинстве. – Сегодня все отдавались игре. Победа получилась не самой красивой, но мы согласны на такие очки”.

Гол в большинстве стал для “Вашингтона” первым за шесть матчей – после 19 подряд неудачных попыток.

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Также у “Кэпиталз” отличился Карл Хагелин, на седьмой минуте третьего периода сравнявший счет и забивший свой первый гол в сезоне. Самсонов одержал 10-ю победу в 12 матчах в старте и установил клубный рекорд на глазах своей мамы, которая впервые воочию наблюдала за игрой сына в НХЛ.

“Коламбус” (17-14-7) продлил серию без поражений в основное время до девяти матчей (6-0-3). Единственный гол у “Блю Джекетс” забил Якуб Лилья, для которого он стал первым в НХЛ.

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Джон Торторелла провел 1295-й матч на посту главного тренера в НХЛ и вышел на 13-е место в истории, обойдя Жака Мартена.

Источник: nhl.ru
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