“Вашингтон” – “Коламбус” (2:1 ОТ): Самсонов порадовал маму

Дженнер и Самсонов

Гол ТиДжея Оши в овертайме и 27 сэйвов Ильи Самсонова позволили “Вашингтону” (27-7-5) реабилитироваться за поражение от “Бостона” со счетом 3:7 в понедельник и остаться единственной командой в НХЛ, еще ни разу в сезоне не проигрывавшей два раза подряд в основное время.

Коламбус Блю Джекетс – Вашингтон Кэпиталз – 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)🏒Ти Джей Оши на 4-й минуте овертайма был расторопнее Гаврикова на пятаке у ворот Корписало🥅Самсонов (27/28), Корписало (34/36)🕒Коламбус набирает очки 9 матч кряду📺📊https://t.co/Qdui3p261H📸 @Capitals pic.twitter.com/gwOgiN0xlR — NHL.RU (@nhlru) December 28, 2019

“Мы знаем, что каждый раз после поражения должны собираться и реабилитироваться, – сказал Александр Овечкин, отметившийся передачей на шайбу Оши в большинстве. – Сегодня все отдавались игре. Победа получилась не самой красивой, но мы согласны на такие очки”.

Хит Уилсона на Лилье📽️ https://t.co/29WYkzXZ5u📺📊 https://t.co/Qdui3p261H — NHL.RU (@nhlru) December 28, 2019

Гол в большинстве стал для “Вашингтона” первым за шесть матчей – после 19 подряд неудачных попыток.

Также у “Кэпиталз” отличился Карл Хагелин, на седьмой минуте третьего периода сравнявший счет и забивший свой первый гол в сезоне. Самсонов одержал 10-ю победу в 12 матчах в старте и установил клубный рекорд на глазах своей мамы, которая впервые воочию наблюдала за игрой сына в НХЛ.

🥊 Бой Ник Фолиньо – Йонас Зигенталер📽️https://t.co/T1oVQc9eMv📺📊 https://t.co/Qdui3p261H — NHL.RU (@nhlru) December 28, 2019

“Коламбус” (17-14-7) продлил серию без поражений в основное время до девяти матчей (6-0-3). Единственный гол у “Блю Джекетс” забил Якуб Лилья, для которого он стал первым в НХЛ.

Джон Торторелла провел 1295-й матч на посту главного тренера в НХЛ и вышел на 13-е место в истории, обойдя Жака Мартена.