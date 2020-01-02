Новое на сайте

еще
Четверг, 2 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейХудобин чуть не пропустил командное фото
Хоккей

Худобин чуть не пропустил командное фото

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Даллас Старз

Во вторую половину сезона НХЛ Антон Худобин не вошел, а вкатился.

Когда игроки “Даллас Старз” выстроились на льду для командного фото после победы со счетом 4:2 над “Нэшвилл Предаторз” в матче “Зимней классики НХЛ 2020 Bridgestone”, запасной вратарь команды разбежался, бросился на лед и скользя занял место в первом ряду.

После финальной сирены соперники пожали руку друг другу, и хоккеисты “Далласа” приготовились вместе сфотографироваться на память. Худобин чуть было не пропустил фотосессию. Пришлось постараться, чтобы не упустить такой шанс.

Читайте также:  Клюшка стала центральной фигурой нового логотипа УМХЛ

Вот что получилось (смотри фото к новости).

Думаете слишком? Ну и пусть.

Источник: nhl.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

18 − шесть =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
По итогам группового этапа МЧМ-2020 определился лучший бомбардир

Матчи регулярного чемпионата 2 января 2020 года (онлайн)

На МЧМ-2020 молодежная сборная Казахстана всухую проиграла Германии (видео)

Евгений Малкин оштрафован на $5 тысяч

Расписание ветеранской сборной Украины на международном Рождественском турнире в Минске

Закрыть