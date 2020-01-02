Худобин чуть не пропустил командное фото

Даллас Старз

Во вторую половину сезона НХЛ Антон Худобин не вошел, а вкатился.

Когда игроки “Даллас Старз” выстроились на льду для командного фото после победы со счетом 4:2 над “Нэшвилл Предаторз” в матче “Зимней классики НХЛ 2020 Bridgestone”, запасной вратарь команды разбежался, бросился на лед и скользя занял место в первом ряду.

После финальной сирены соперники пожали руку друг другу, и хоккеисты “Далласа” приготовились вместе сфотографироваться на память. Худобин чуть было не пропустил фотосессию. Пришлось постараться, чтобы не упустить такой шанс.

Вот что получилось (смотри фото к новости).

Думаете слишком? Ну и пусть.