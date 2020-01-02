“Калгари” – “Чикаго” (3:5): четыре очка Кейна

Робин Ленер

Два гола и две передачи Патрика Кейна, а также 41 сэйв Робина Ленера принесли “Чикаго” (18-17-6) третью победу подряд. Кейн достойно закончил десятилетие, став самым результативным игроком в НХЛ с 1 января 2010 года по 31 декабря 2019-го: в его активе 802 (315+487) очка в 742 матчах.

Также у “Блэкхокс” по голу и передаче на свой счет записали Дилан Стром, Алекс Дебринкат и Олли Маатта. “Чикаго” отличился трижды в первом периоде и одержал пятую победу в шести играх.

“Нам нужно продолжать набирать очки, – сказал Ленер. – Сейчас мы впервые за долгое время поднялись выше уровня 50% набранных очков”.

“Калгари” (20-17-5) потерпел шестое поражение за восемь матчей и пятое подряд дома. По шайбе у “Флэймз” забросили Шон Монахэн и Сэм Беннетт. В воротах сыграл Давид Риттих, сделавший 28 сэйвов.