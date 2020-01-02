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Хоккей

“Каролина” – “Монреаль” (3:1): третье поражение “Канадиенс”

Николай ПисаревНет комментариев
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Себастиан Ахо

Макс Доми забил в шестом матче подряд, но эта шайба оказалась единственной для “Монреаля” (18-16-6), который проиграл в третий раз подряд. В воротах “Канадиенс” дебютировал Чарли Линдгрен, сделавший 33 сэйва.

“Каролина” (24-14-2) победила во второй раз подряд после серии из трех поражений благодаря голу и передаче Эрика Хаулы, шайбе Себастьяна Ахо, а также 29 сэйвам Петра Мразека. Для “Харрикейнз” победа стала 54-й в 2019 году – это второй результат в НХЛ после 56 побед “Сент-Луиса”.

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На 12-й минуте третьего периода “Монреаль” сравнял счет, но гол Райана Полинга был отменен после успешного челленджа Рода Бриндамора из-за помехи вратарю. “Канадиенс” заканчивали встречу без форварда Брендана Галлахера, получившего травму верхней части тела.

Источник: nhl.ru
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