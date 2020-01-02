Матчи регулярного чемпионата 2 января 2020 года (онлайн)

Форвард “Сан-Хосе” Томаш Гертл

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Расписание матчей 2 января (время московское):

“Нью-Йорк Айлендерс” – “Нью-Джерси Девилз” (03:00)

“Баффало Сэйбрз” – “Эдмонтон Ойлерз” (03:00)

“Бостон Брюинз” – “Коламбус Блю Джекетс” (03:00)

“Монреаль Канадиенс” – “Тампа-Бэй Лайтнинг” (03:00)

“Питтсбург Пингвинз” – “Сан-Хосе Шаркс” (03:00)

“Оттава Сенаторз” – “Флорида Пэнтерз” (03:30)

“Виннипег Джетс” – “Торонто Мэйпл Лифс” (04:00)

“Аризона Койотиз” – “Анахайм Дакс” (05:00)

“Калгари Флэймз” – “Нью-Йорк Рейнджерс” (05:00)

“Колорадо Эвеланш” – “Сент-Луис Блюз” (05:30)

“Ванкувер Кэнакс” – “Чикаго Блэкхокс” (06:00)

“Вегас Голден Найтс” – “Филадельфия Флайерз” (06:00)

“Монреаль” – “Тампа-Бэй” (03:00 мск): “Тампа” набрала ход

“Тампа” (21-13-4) по ходу второго периода последнего матча с “Баффало” уступала 1:4, но в итоге совершила впечатляющий камбэк (6:4) и продлила победную серию до четырех матчей. Благодаря той победе “Лайтнинг” обошли в таблице “Флориду” на третьем месте Атлантического дивизиона и впервые в сезоне вошли в зону плей-офф.

“Монреаль” (18-16-6) во вторник уступил “Каролине” (1:3) и проиграл в третий раз подряд, а также потерпел четвертое поражение в пяти встречах. Единственную шайбу команды в той игре забросил Макс Доми, который забил в шестом матче подряд. “Канадиенс” заканчивали матч без форварда Брендана Галлахера, получившего травму верхней части тела. Ожидается, что в четверг он не сыграет.

“Ванкувер” – “Чикаго” (06:00): победная серия “Кэнакс”

“Ванкувер” (21-15-4) последний матч проводил еще в воскресенье, когда обыграл “Калгари” (5:2) и одержал пятую победу подряд. За время победной серии “Кэнакс” переиграли соперников с общим счетом 21:11. С 46 очками “Ванкувер” занимает третье место Тихоокеанского дивизиона, отставая от лидирующего “Вегаса” на четыре балла. При этом “Голден Найтс” провели на три матча больше.

“Мы говорим о простом хоккее почти каждый день, – сказал защитник “Кэнакс” Тайлер Майерс после победы над “Флэймз”. – Пожалуй, мы все больше начинаем понимать, что одной из главных наших сильных сторон является форчек. Сегодня это привело ко множеству шансов. Надо продолжать в том же духе”.

“Чикаго” (18-17-6) во вторник также обыграл “Калгари” (5:3) и одержал третью победу подряд, а также пятую в шести матчах. Форвард “Блэкхокс” Патрик Кейн стал самым результативным игроком в НХЛ в промежутке с 1 января 2010 года по 31 декабря 2019-го: в его активе 802 (315+487) очка в 742 матчах. С 42 очками “Чикаго” догнал “Нэшвилл” в борьбе за шестое место в Центральном дивизионе. От зоны плей-офф команду отделяют четыре балла.

“Нам нужно продолжать набирать очки, – сказал вратарь “Блэкхокс” Робин Ленер. – Сейчас мы впервые за долгое время поднялись выше уровня 50% набранных очков”.

“Айлендерс” – “Нью-Джерси” (03:00): погоня “Нью-Йорка”

“Айлендерс” (25-10-3) во вторник обыграли “Вашингтон” (4:3) и одержали вторую победу подряд после серии из трех поражений. “Нью-Йорк” занимает второе место в Столичном дивизионе и отстает от “Кэпиталз” на шесть очков, но при этом имеет три игры в запасе. В обоих победных матчах ворота “Айлендерс” защищал Семен Варламов.

“Нью-Джерси” (14-19-6) в последней игре одержал волевую победу над “Бостоном” (3:2 Б) и выиграл во второй раз подряд. “Девилз” после отрезка 0-6-1 сыграли 5-2-1 и набрали очки в шести встречах кряду (3-0-1). Никита Гусев в четверг попробует продлить результативную серию до пяти матчей.

В прошлом сезоне “Айлендерс” обыграли “Нью-Джерси” во всех четырех очных матчах, а в последних 15 сыграли против “Девилз” 11-4-0.

“Баффало” – “Эдмонтон” (03:00): неудачный отрезок “Сэйбрз”

“Баффало” (17-17-7) во вторник в четвертый раз в сезоне проиграл “Тампе” (4:6) и потерпел четвертое поражение подряд (все в основное время). За этот отрезок “Сэйбрз” уступили соперникам с общим счетом 7:15 и опустились на шестое место в Атлантическом дивизионе.

“Ойлерз” (21-17-4) в последнем матче выигрывали у “Рейнджерс” со счетом 6:0, но едва не упустили победу (7:5). “Эдмонтон” одержал первую победу за три встречи и вернулся в восьмерку сильнейших Западной конференции.

“В конечном счете, мы победили и набрали два очка, – сказал форвард “Ойлерз” Джеймс Нил, оформивший хет-трик. – В третьем периоде мы, конечно, слишком расслабились. Это быстрая лига, и вот что тут иногда происходит”.

Команды встречались 8 декабря. Тогда “Баффало” обыграл “Эдмонтон” в овертайме со счетом 3:2. Традиционно одним из сюжетов станет очное противостояние двух первых номеров драфта-2015 Коннора Макдэвида и Джека Айкела.

“Бостон” – “Коламбус” (03:00): очковые серии команд

“Коламбус” (18-14-8) во вторник обыграл “Флориду (4:1) и продлил серию без поражений в основное время до 11 матчей (7-0-4), а Зак Веренски оформил первый в карьере хет-трик. В воротах “Блю Джекетс” в матче с “Пэнтерз” сыграл Элвис Мерзликин, сделавший 36 сэйвов и одержавший первую победу в НХЛ. До этого у него было восемь поражений. Мерзликин стал первым номером команды после травмы Юнаса Корписало, выбывшего из строя на длительный срок.

“Бостон” (24-7-10) не смог удержать победу в последнем матче с “Нью-Джерси” (2:3 Б), но при этом набрал очки в восьмой игре подряд (4-0-4). С 59 очками “Брюинз” продолжают уверенно лидировать в Атлантическом дивизионе, а в борьбе за первое место Восточной конференции всего на один балл отстают от “Вашингтона”.

Ожидается, что в четверг в состав “Бостона” вернется защитник Тори Круг. А вот Чарли Макэвою нужно еще время для восстановления. В четверг команды встретятся впервые после того, как в прошлом розыгрыше Кубка Стэнли “Бостон” во втором раунде обыграл “Коламбус” в шести матчах.

“Питтсбург” – “Сан-Хосе” (03:00): “Пингвинз” ждут Кросби

На счету “Питтсбурга” (24-11-4) три подряд победы, семь побед в восьми матчах и 10 в последних 12. “Пингвинз” занимают третье место в Столичном дивизионе и всего на одно очко отстают от идущих вторыми “Айлендерс”. В понедельник “Питтсбург” обыграл “Оттаву” (5:2), а Евгений Малкин продлил результативную серию до девяти матчей. Она началась 6 декабря, и за это время россиянин набрал 15 (5+10) очков.

Во вторник стало известно, что форвард “Пингвинз” Джейк Гюнтцель во встрече с “Сенаторз” получил травму и пропустит от четырех до шести месяцев после перенесенной операции на плече. Во встрече с “Оттавой” 25-летний нападающий врезался в борт сразу после того, как забил свой 20-й гол в сезоне. Он является лучшим бомбардиром “Питтсбурга” с 43 (20+23) очками. Ранее он был назван участником “Матча звезд НХЛ 2020”.

“Это чертовски неприятная ситуация, – сказал форвард Брайан Раст. – У него не было ни шанса избежать столкновения с бортом в этой ситуации – все случилось в самое неподходящее время и в самом неподходящем месте. Огромный удар по команде. Этого парня выбрали от нас на “Матч звезд” – что тут еще можно сказать?”.

“Его игра говорит сама за себя, – добавил тренер “Пингвинз” Майк Салливан. – Он стабильно набирал очки едва ли не в каждом матче и никогда не обращал внимания на свои синяки и шишки. Мы все бесконечно ценим то, что он дает команде. Сложно найти ему равноценную замену. Но мы уже переживали подобные удары в этом сезоне. Должны справиться и в этот раз”.

Кроме того, в списке травмированных “Пингвинз” остаются нападающие Сидни Кросби (с 8 ноября) и Ник Бьюгстад (с 14 ноября), а также защитники Брайан Дюмулин (операция на лодыжке) и Джастин Шульц (нижняя часть тела). Кросби во вторник принял участие в тренировке “Питтсбурга” впервые после операции, однако сроков его возвращения в строй еще нет. Бьюгстад также приступил к ледовым тренировкам.

“Сроков возвращения в строй пока нет, – сказал Кросби, без которого “Пингвинз” сыграли 14-5-3. – Но все идет хорошо. Просто на выздоровление нужно время. С каждой неделей все становилось лучше и лучше. Это самое главное. Команда играет невероятно. Уже долгое время, еще даже до моей травмы ребята выбывали налево и направо, но мы находили способ выигрывать. Было здорово за этим наблюдать. Я надеюсь вернуться как можно скорее”.

“Все делали шаг вперед и проявляли себя, будь то Гюнтцель, Раст или Малкин, – добавил Кросби. – Это все ребята, знающие, что должны это делать. Но также есть и другие, проявляющие себя в других ситуациях. Все вратари совершали важные сэйвы. Мне очень нравилось смотреть на коллективную работу к данному моменту. Частью такой команды хочется быть”.

“Сан-Хосе” (17-21-3) во вторник проиграл “Детройту” (0:2) и потерпел 11-е поражение в 13 матчах. С 37 очками “Шаркс” опустились на последнее место в Тихоокеанском дивизионе.

“Оттава” – “Флорида” (03:30): Бобровскому нужно собраться

“Пантерз” (20-14-5) во вторник на выезде проиграли “Коламбусу” (1:4) и опустились на четвертое место в Атлантическом дивизионе. Сергей Бобровский в матче против бывшего клуба пропустил четыре шайбы с 28 бросков и после встречи был недоволен своей игрой. В последних четырех матчах россиянин пропустил 19 шайб, а в этом сезоне в гостевых поединках одержал только три победы (3-6-2).

“Мне надо играть лучше, – сказал Бобровский. – В третьем периоде надо было сделать пару сэйвов, чтобы придать команде вдохновения. Я ненавижу проигрывать, но я должен играть лучше. Четыре гола – это многовато. Я чувствую, что мог сегодня сделать больше и сыграть лучше. Но уж как получилось. Надо двигаться дальше”.

“Оттава” (16-19-5) в понедельник уступила “Питтсбургу” (2:5) и потерпела первое поражение в основное время за шесть матчей (2-1-3). Ожидается, что в четверг в состав команды после семи пропущенных из-за травмы игр вернется защитник Никита Зайцев. А вот его партнер Рон Хэйнси пропустит еще как минимум неделю.

“Виннипег” – “Торонто” (04:00): удачный отрезок “Лифс”

“Торонто” (22-14-5) во вторник обыграл “Миннесоту” (4:1) и одержал седьмую победу в последних восьми матчах (7-0-1). Этот отрезок позволил “Лифс” с 49 очками подняться на второе место в Атлантическом дивизионе. Остон Мэттьюз с 27 голами занимает второе место в НХЛ после Давида Пастрняка (29). В последних семи встречах он набрал 14 (8+6) очков.

Джастин Холл во вторник подписал трехлетний контракт с “Торонто” на $6 млн. Среднегодовая стоимость договора составила $2 млн. 27-летний защитник, который 1 июля мог стать неограниченно свободным агентом, в этом сезоне провел 38 матчей за “Мэйпл Лифс”. На его счету уже рекордные в карьере 10 передач и 11 очков.

“Виннипег” (22-15-3) в последнем поединке обыграл “Колорадо” (7:4) и одержал первую победу за четыре матча. С 47 очками “Джетс” занимают четвертое место в Центральном дивизионе.

“Аризона” – “Анахайм” (05:00): погоня “Койотиз”

“Аризона” (22-16-4) во вторник обыграла “Сент-Луис” (3:1) и не позволила “Блюз” одержать девятую победу подряд. Сами же “Койотиз” прервали серию из трех поражений. “Аризона” занимает второе место в Тихоокеанском дивизионе и на два очка отстает от “Вегаса”, но имеет при этом одну игру в запасе.

“Нам нужно было провести такую игру, чтобы реабилитироваться”, – сказал после победы над “Сент-Луисом” Фил Кессел, забросивший решающую шайбу.

“Анахайм” (16-19-5) во вторник уступил “Вегасу” (2:5) и потерпел пятое поражение в семи матчах. С 37 очками “Дакс” занимают предпоследнее место в Тихоокеанском дивизионе.

“Калгари” – “Рейнджерс” (05:00): Панарин в ударе

“Рейнджерс” (19-16-4) в последнем матче 2019 года едва не совершили самый громкий камбэк в истории НХЛ. После 39 минут игры с “Ойлерз” они проигрывали 0:6, но уже за 3:45 до конца третьего периода уступали всего одну шайбу. В итоге “Нью-Йорк” проиграл 5:7, а Артемий Панарин забил гол и сделал три передачи. С 55 (22+33) очками Панарин занимает шестое место в списке лучших бомбардиров лиги. А с 41 очком в равных составах идет первым в НХЛ. Также с 22 (10+12) баллами Хлебушек разделил первое место в лиге в декабре с Джонатаном Юбердо из “Флориды” (6+16).

“Калгари” (20-17-5) во вторник уступил “Чикаго” (3:5) и потерпел шестое поражение за восемь матчей. В четверг “Флэймз” попробуют прервать серию из пяти домашних неудач.

“Колорадо” – “Сент-Луис” (05:30): битва лидеров Запада

“Блюз” (26-9-6) в случае победы над “Аризоной” 31 декабря вступили бы в новый год лидером регулярного чемпионата. Но они проиграли (1:3) и после 41 проведенной встречи отстают от “Вашингтона” на одно очко. “Сент-Луис” также не смог одержать девятую победу подряд, но с 58 очками команда продолжает уверенно лидировать в Центральном дивизионе, опережая ближайших преследователей – “Колорадо” и “Даллас” – на восемь баллов.

“Эвеланш” располагаются на втором месте в дивизионе, так как относительно “Старз” они провели на один матч меньше. В последнем матче “Колорадо” (23-13-4) уступил “Виннипегу” (4:7), проиграв в третий раз подряд (0-2-1) и в пятый за шесть встреч (1-4-1).

“Мы сами стреляем себе в ногу, – сказал форвард Микко Рантанен. – Сами совершаем ошибки. Нам приходится за это расплачиваться, так что надо с этим разобраться. У нас тяжелый дивизион, тяжелая конференция, нельзя терять эти очки”.

“Сент-Луис” обыграл “Колорадо” в шести последних очных матчах. Последняя победа была одержана 16 декабря (5:2).

“Вегас” – “Филадельфия” (06:00): “Голден Найтс” идут в лидерах

“Вегас” (22-15-6) во вторник обыграл “Анахайм” (5:2) и одержал шестую победу в последних девяти матчах. После трудного начала сезона “Голден Найтс” с двух побед начали семиматчевую домашнюю серию и с 50 очками вырвались в лидеры Тихоокеанского дивизиона, но идущая следом “Аризона” отстает всего на два балла и имеет игру в запасе.

Марк-Андре Флери в последнем матче 2019 года сделал 26 сэйвов, одержал 455-ю победу в карьере и вышел на шестое место в истории НХЛ, оставив позади Кертиса Джозефа. На пятом месте с 458 победами располагается вратарь “Рейнджерс” Хенрик Лундквист.

“Филадельфия” (22-13-5) во вторник уступила “Лос-Анджелесу” (3:5) и потерпела второе поражение в семи матчах. При этом в семи гостевых декабрьских встречах они победили лишь два раза.