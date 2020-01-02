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По итогам группового этапа МЧМ-2020 определился лучший бомбардир

Николай ПисаревНет комментариев
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По итогам группового этапамолодежного чемпионата мира-2020лучшим бомбардиром сталнападающийсборной США U-20Тревор Зеграс.

Уникальность достижения 18-летнего форварда университета Бостона (NCAA) заключается в том, что он набрал 9 очков только благодаря результативным передачам, но при этом не забрасывал сам. Что касается лучшего снайпера, им стал 19-летний форвард молодежной сборной Швеции и «Фрелунды»Самуэль Фагему– 7 (6+1) очков.

2 января на турнире в Чехии стартует плей-офф. Телеканал XSPORT покажет в прямом эфире два четвертьфинала:в 13:30 смотрите матч Швейцария – Россия, ав 18:30 будет показана игра США – Финляндия.

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По материалам сайта XSPORT

Источник: uhl.ua
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