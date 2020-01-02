Состав ветеранской сборной Украины на международный Рождественский турнир в Минске

С 3 по 7 январявМинскесостоится шестнадцатый международныйРождественский турнирлюбителей хоккея на призпрезидента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

Двенадцать команд-участниц будут разделены на четыре группы:Беларусь, сборная Международной федерации хоккея, США(группа «А»),ОАЭ, сборная Балкан, Китай(Группа «В»),Швейцария, Финляндия, Украина(Группа «С»),Германия, Россия и сборная Балтии(группа «D»).

Украинская команда будет выступать под руководством Александра Сеуканда в таком составе:

Вратари:Вадим Селиверстов, Тимофей Гаврилов.

Защитники:Сергей Климентьев, Сергей Садий, Александр Победоносцев, Роман Щербатюк, Александр Савицкий, Денис Исаенко, Игорь Кугут.

Нападающие:Вадим Сысюк, Олег Шафаренко, Артем Бондарев, Андрей Срюбко, Александр Исаев, Роман Сальников, Иван Лаоріонов, Сергей Варламов, Сергей Харченко, Дмитрий Христич, Сергей Мазур.

Отметим, что первая игра нашей команды состоится3 января в 13:00 против швейцарцев.