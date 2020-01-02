Топ-10 хоккеистов Беларуси последнего десятилетия

Десять лет – достаточно серьезный отрезок. За это время в белорусском хоккее произошло много разных событий – приятных и не очень. Была вполне неплохая по результату и игре Олимпиада-2010 и две неудачные олимпийские квалификации. Были фееричные выходы в четвертьфинал ЧМ (2014 и 2015) и вылет из элиты в 2018-м со сменой тренера в ходе турнира.

10. Николай Стасенко (защитник, 32 года)

Клубы: «Амур», «Северсталь», «Витязь», «Автомобилист» (все – КХЛ).

Сейчас: недавно переехал из Подмосковья в Екатеринбург, самый опытный защитник сборной

Уже мало кто помнит, но на ОИ-2010 21-летний Стасенко с тремя ассистами стал третьим бомбардиром сборной Беларуси. В 2014-м Николай забросил первую и пока последнюю шайбу на чемпионатах мира – важный гол в ворота Казахстана оказался победным в матче.

Но крутость Стасенко лежит совсем не в плоскости набранных очков. Главные козыри Николая – надежность, мощность и способность повести за собой. Он всегда на льду в ключевые моменты встречи и при каждом меньшинстве.

Клубная карьера Стасенко вот уже десять лет стабильна. Защитник имеет постоянную работу в российских клубах КХЛ, а в череповецкой «Северстали» даже был капитаном на протяжении двух лет.

9. Константин Кольцов (нападающий, 38 лет)



Клубы: «Салават Юлаев», «Атлант», «Ак Барс», «Динамо» Мн (все – КХЛ).

Сейчас: до июня работал главным тренером «Бреста».

Он закончил с хоккеем три года назад в возрасте 35 лет. Тяжелые травмы серьезно испортили карьеру этого мастера. Но несмотря на проблемы со здоровьем Константин стал единственным белорусским хоккеистом, который дважды играл в финале Кубка Гагарина. В 2011-м Кольцов выиграл главный трофей КХЛ с «Салаватом» (пусть и не сыграл ни одного матча в плей-офф из-за травмы), а в 2015-м едва не дотянулся до него с «Ак Барсом».



В 2013-м был весьма странный чемпионат мира. Сборная Беларуси, которой тогда руководил Андрей Скабелка, не досчиталась большей части лидеров. А вот Кольцов тогда был – и тащил изо всех сил.



8. Евгений Ковыршин (нападающий, 33года)



Клубы: «Шахтер», «Динамо» Мн, «Северсталь» (оба – КХЛ).

Сейчас: играет в «Динамо» и постоянно приезжает в сборную.

10 чемпионатов мира за 10 лет – этот факт характеризует Ковыршина ярче всего. Ни один хоккеист сборной не может похвастать подобной преданностью. За это время Евгений провел 68 матчей на ЧМ, в которых набрал 26 (10+16) очков. На топовом ЧМ-2015 в Чехии Ковыршин стал лучшим среди всех центрфорвардов по работе на вбрасываниях, а через два года нападающий попал в топ-3 игроков сборной Беларуси.

Евгений добился всего своим трудолюбием.В начале десятилетия у него не срослось с минским «Динамо», но «Ковер» не заунывал, а уехал в «Северсталь», за которую выступал почти пять лет. В 2016-м Евгений вернулся в минское «Динамо», где нередко забрасывает важные шайбы и занимается черновой работой.



7. Виталий Коваль (вратарь, 39 лет)



Клубы: «Динамо» Мн, «Атлант», «Торпедо» НН, «Салават Юлаев», «Нефтехимик» (все – КХЛ), «Вестерос» (Швеция, Д2).

Сейчас: тренирует вратарей «Динамо-Молодечно».

В трех сезонах КХЛ процент отраженных бросков у Коваля переваливал за 92 процента – отличный показатель. В каждой команде Виталий был основным (или одним из основных вратарей), но, как и Кольцову, карьеру подпортили неприятные травмы.

За шесть лет Коваль успел сыграть на Олимпиаде и пяти чемпионатах мира. Последний аккорд получился очень красивым. На ЧМ-2016 в Питере основным вратарем белорусской сборной был Кевин Лаланд, но наш канадец на том турнире серьезно поплыл, а Виталий вышел в рамку в самый важный момент и помог команде сохранить место в элите. Последний официальный матч Коваля завершился сухой победой над Францией (3:0).





6. Сергей Костицын (нападающий, 32 года).



Клубы: «Монреаль», «Нэшвилл» (оба – НХЛ), «Гамильтон» (АХЛ), «Авангард», «Ак Барс», «Торпедо», «Динамо» Мн (все – КХЛ).

Сейчас: пытается восстановиться после травмы. В этом сезоне еще не играл.

Костицын-младший здорово проводил домашние турниры (4+4 на ЧМ-2014 и 2+4 на олимпийской квалификации-2016) и соревнования, на которых вся белорусская сборная ощущала себя хорошо (2+3 на ОИ-2010 и 1+6 на ЧМ-2015).

Белорусский форвард во время локаута поиграл за «Авангард», а после получил очень хорошее полноценное предложение от омской команды. В 2015-м Костицын боролся за Кубок Гагарина с «Ак Барсом», но дотянуться до трофея не смог. К сожалению, в последних сезонах Сергей не показывает той игры, что мы наблюдали раньше. В этом году «СК-74» не сыграл ни разу из-за травмы.

5. Владимир Денисов (защитник, 35 лет)



Клубы: «Динамо» Мн, «Торпедо», «Ак Барс», «Трактор» (все – КХЛ), «Амбри-Пиотта» (Швейцария), «Сайпа» (Финляндия).

Сейчас: летом остался без клуба. Воспитывает детей.

Денисов на каждую игру выходил заряженным. Владимир становился лидером во всех командах, добирался до финала Кубка Гагарина (все с тем же «Ак Барсом») и не отказался от белорусской сборной, хотя в России ему делали соответствующее предложение.

К тому же, Денисов – один из немногих белорусских хоккеистов, которые заиграли в сильных европейских чемпионатах. Год в Швейцарии, полтора сезона в Финляндии – отличный придаток к и без того неплохой карьере.

За сборную Владимир провел шесть мощных чемпионатов мира, еще пару пропустил из-за травм. Сейчас Денисов пребывает без клуба, но о завершении карьеры пока не объявлял.



4. Михаил Грабовский (нападающий, 35 лет)



Клубы: «Торонто», «Вашингтон», «Айлендерс» (все – НХЛ), ЦСКА (КХЛ).

Сейчас: помогает Крэйгу Вудкрофту в минском «Динамо».

Шесть лет в НХЛ, отличный чемпионат мира в Минске (4+4 в шести матчах) и тяжелое сотрясение мозга, которое поставило крест на карьере. Кто знает: если бы не травма, возможно, мы до сих пор следили бы за единственным белорусом в НХЛ – в «Айлендерс» или даже в «Вегасе», куда Михаила забрали на драфте расширения. Но хоккейная жизнь – суровая штука. Теперь Грабовский пытается прокачаться в новой работе.



3. Джефф Платт (нападающий, 34года)



Клубы: «Динамо» Мн, «Локомотив», ЦСКА, «Йокерит», «Автомобилист» (все – КХЛ), «Векше» (Швеция).

Сейчас: играет в топ-клубах КХЛ, помогает сборной Беларуси, свободно общается на русском.

Платт – топ-топ-топ. Несколько лет Джефф тащил минское «Динамо», после чего уехал в «Локомотив» и продолжил блистать. С ЦСКА Платт боролся за Кубок Гагарина и почти в каждом клубе становился отличным снайпером, бомбардиром и просто человеком, который может залезть под кожу любой обороне.

На ЧМ-2014 Джефф дебютировал за сборную Беларуси, и канадец продолжает приезжать в национальную команду до сих пор. На последнем «мире» в Нур-Султане именно Платт стал одним из главных винтиков в команде Андрея Сидоренко. 7 (3+4) очков форварда помоглисборной вернуться в элиту.

Платт – настоящий профессионал, который предан хоккею и отдается спорту на 100 процентов. И благодаря этой преданности он может оставаться в прайме еще несколько лет.



2. Алексей Калюжный (нападающий, 42года)



Клубы: «Динамо» М, «Авангард», «Локомотив», «Динамо» Мн (все – КХЛ).

Сейчас: помогает Александру Макрицкому в «Юности».

Последний хоккеист старой формации, который оставался в топе еще в середине «нулевых». Калюжный был капитаном сразу в трех командах КХЛ (московское и минское «Динамо» и «Локомотив») и сражался за Кубок Гагарина с «Авангардом».

За шесть лет Калюжный пропустил лишь один чемпионат мира – играл и на Олимпиаде, и в датской квалификации. На домашнем ЧМ-2014 набрал 7 (1+6) очков, а на следующем «мире» стал лучшим бомбардиром сборной, настреляв в звене с братьями Костицыными 10 (5+5) баллов.

1.Андрей Костицын (нападающий, 34года)



Клубы: «Монреаль», «Нэшвилл» (оба – НХЛ), «Трактор», «Сочи», «Торпедо», «Куньлунь», «Динамо» Мн (все – КХЛ).

Сейчас: один из лидеров «Динамо» и сборной Беларуси.



Костицын был крут и в начале «нулевых», и сейчас. У них с братом похожая ситуация – сейчас немножко грустно, что оба не продлили свой энхаэловский век. Но и в КХЛ Костицын-старший остается на виду. Настоящий мастер, которому природой даны отличные физические данные и мощный бросок.

Андрей и в КХЛ остается востребованным – правда, сейчас опытным игроком интересуются с большего середняки. Лучшим сезоном в России дляфорварда стал первый (2012/13) – тогда Костицын-старший с «Трактором» добрался до финала Кубка Гагарина, где в напряженной борьбе уступил московскому «Динамо».

По материалам сайта hockey.by