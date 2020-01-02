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“Вегас” – “Анахайм” (5:2): Флери обошел Джозефа

Николай ПисаревНет комментариев
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Марк Стоун

Марк-Андре Флери сделал 26 сэйвов, одержал 455-ю победу в карьере и вышел на шестое место в истории НХЛ, оставив позади Кертиса Джозефа. На пятом месте с 458 победами располагается вратарь “Рейнджерс” Хенрик Лундквист.

“Вегас” (22-15-6) одержал шестую победу в последних девяти матчах благодаря дублю Джонатана Маршессо, а также шайбам Марка Стоуна, Алекса Така и Райли Смита. “Голден Найтс” с двух побед начали семиматчевую домашнюю серию, благодаря чему вышли на первое место Тихоокеанского дивизиона.

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“Анахайм” (16-19-5) потерпел пятое поражение в семи матчах и не выигрывал дважды подряд с 29 октября – 1 ноября. По голу у “Дакс” забили Корбиниан Хольцер и Якоб Силфверберг, а Джон Гибсон отразил 38 бросков, в том числе 20 в первом периоде.

Источник: nhl.ru
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