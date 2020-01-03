Александр Сеуканд: «Все мы делаем одно общее дело – просто играем и получаем удовольствие»

Главный наставник украинской команды Александр Сеуканд прокомментировал исход победного поединка против швейцарцев (4:1).

– В качестве тренера ветеранской сборной я впервые. Мне очень приятно. Многих ребят знаю по играм за национальную сборную. Естественно, всегда приятно выигрывать. Я видел, что ребята очень серьезно отнеслись к игре. Благодарен хозяевам, за то, что пригласили нас на этот турнир.

Стоит отметить, что следующий свой матч сборная сыграет завтра, 4 января. Соперником подопечных Сеуканда будет сборная Финляндии.