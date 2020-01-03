“Бостон” – “Коламбус” (1:2 ОТ): серия “Джекетс” продолжается

Элвис Мерзликинс

Гол Пьера-Люка Дюбуа через 52 секунды после начала овертайма помог “Коламбусу” (19-14-8) продлить серию без поражений в основное время до 12 матчей (8-0-4). “Блю Джекетс” уступали после двух периодов со счетом 0:1, а на третьей минуте третьего периода сравняли счет благодаря голу Сонни Милано. Голкипер Элвис Мерзликин сделал 25 сэйвов.

Коламбус – Бостон – 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)🏒Пьер-Люк Дюбуа своим 14-м голом (1-й в команде) реализовал точный пас Сета Джонса на 1-й минуте овертайма🏒Пастрняк 1-м набирает 30 голов🕒Коламбус не проигрывает в основное время 12 матчей, Бостон – 9📺📊https://t.co/LjivgVFckx pic.twitter.com/JT2tublPoQ — NHL.RU (@nhlru) January 3, 2020

“Бостон” (24-7-11) набрал очки в девятой игре подряд (4-0-5), но проиграл шестой подряд матч, закончившийся не в основное время (четыре овертайма, две серии буллитов). Единственный гол хозяев в большинстве забил Давид Пастрняк, первым в сезоне добравшийся до отметки в 30 шайб. В состав “Брюинз” после травм вернулись защитники Тори Круг и Чарли Макэвой, а также форвард Давид Крейчи.