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Хоккей

“Бостон” – “Коламбус” (1:2 ОТ): серия “Джекетс” продолжается

Николай ПисаревНет комментариев
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Элвис Мерзликинс

Гол Пьера-Люка Дюбуа через 52 секунды после начала овертайма помог “Коламбусу” (19-14-8) продлить серию без поражений в основное время до 12 матчей (8-0-4). “Блю Джекетс” уступали после двух периодов со счетом 0:1, а на третьей минуте третьего периода сравняли счет благодаря голу Сонни Милано. Голкипер Элвис Мерзликин сделал 25 сэйвов.

“Бостон” (24-7-11) набрал очки в девятой игре подряд (4-0-5), но проиграл шестой подряд матч, закончившийся не в основное время (четыре овертайма, две серии буллитов). Единственный гол хозяев в большинстве забил Давид Пастрняк, первым в сезоне добравшийся до отметки в 30 шайб. В состав “Брюинз” после травм вернулись защитники Тори Круг и Чарли Макэвой, а также форвард Давид Крейчи.

Источник: nhl.ru
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