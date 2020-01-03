Итоговая развязка в группах на МЧМ-2020 (видео)

СборныеРоссиииГерманиив последний день 2019-го года играли за выход вчетвертьфиналМЧМ-2020в Чехии. Россияне уже на старте третьего периода предрешили исход встречи, сделав счет 6:0 на первых секундах третьей 20-минутки. В итоге, немецкие хоккеисты будут играть за выживание. Швеция разобралась со Словакией и выиграла свою группу на МЧМ-2020. Швейцария одолела Финляндию и заняла второе место в группеА. А действующие чемпионы мира стали лишь третьими. В свою очередь, Канада разгромила Чехию и выиграла группу В.



Чемпионат мира (U-20). Группа В:





Россия– Германия 6:1 (2:0, 3:0, 1:1) (видео)



Шайбы: 1:0 – Марченко (Александров, Морозов) – 06:10, 2:0 – Марченко (Подколзин, Воронков) – 13:19, 3:0 – Денисенко (Хованов – бол.) – 34:19, 4:0 – Дорофеев (Марченко, Романов – бол.) – 34:59, 5:0 – Дорофеев (Марченко, Романов – бол.) – 38:40, 6:0 – Воронков (Марченко, Подколзин) – 40:38, 6:1 – Киндер (Масс) – 57:43,

Вратари:Аскаров – Хане (Анчичка, 40:00),

Чемпионат мира (U-20). Группа А:



Швеция– Словакия 6:2 (3:0, 2:0, 1:2) (видео)



Шайбы: 1:0 – Хольц (Содерстрем, Реймонд) – 08:59, 2:0 – Эрикссон (Хенрикссон, Бак) – 09:14, 3:0 – Броберг (Нассен – мен.) – 13:16, 4:0 – Бак (Гиннинг, Бергрен) – 25:08, 5:0 – Хольц (Содерстрем, Бергрен – бол.) – 36:09, 5:1 – Ковачик (Окуляр, Стаха) – 45:17, 5:2 – Джуган (Фаско-Рудас) – 58:03, 6:2 – Фагемо (Хогландер, Лундквист – бол.) – 59:44,

Вратари:Алнефельт – Главай,

Чемпионат мира (U-20). Группа А:



Финляндия –Швейцария2:5 (1:0, 1:3, 0:2) (видео)



Шайбы: 1:0 – Хонка (Хейнола, Танус – бол.) – 12:49, 1:1 – Берри (Шмид) – 20:19, 1:2 – Жобин (Эбишер, Патри) – 22:18, 2:2 – Оден (Томсон, Нусиайнен) – 28:33, 2:3 – Берри (Веттер, Шмид) – 36:03, 2:4 – Кнак (Берни, Эбишр) – 50:03, 2:5 – Нуссбаумер – 59:48 (ПВ),

Вратари:Аннунен – Шарлан,

Чемпионат мира (U-20). Группа В:



Канада– Чехия 7:2 (4:0, 2:2, 2:0) (видео)



Шайбы: 1:0 – Велено (Хэйтон, Эддисон – бол.) – 04:41, 2:0 – Фут (Байрам, Смит – бол.) – 09:57, 3:0 – Хэйтон (Казенс, Велено – бол.) – 13:29, 4:0 – МакМайкл (Казенс, Хэйтон – бол.) 14:30, 4:1 – Штрондала (Кубичек, Теплы – бол.) – 31:10, 4:2 – Забрански (Мысак, Кликорка) – 31:24, 5:2 – Фуди (Смит, МакАйсаак) – 31:34, 6:2 – Казенс (Эддисон, Хэйтон – бол.) – 32:30, 7:2 – МакАйсаак (Казенс, Велено) – 50:00,

Вратари:Хофер – Парик (Малик, 20:00),

В четвертьфинале Финляндия сыграет с американцами, с которыми год назад финны встречались в финале. А швейцарцев ожидает поединок со сборной России.Канадцы выигралигруппу Ви вышли в четвертьфинал с первого места. Чехи завершили групповой турнир на четвертой позиции и также сыграют в плей-офф МЧМ-2020.



По материалам сайта XSPORT