Матчи регулярного чемпионата 3 января 2020 года (онлайн)

Бой Овечкин – Свечников

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Расписание матчей 3 января (время московское):

“Каролина Харрикейнз” – “Вашингтон Кэпиталз” (03:30)

“Даллас Старз” – “Детройт Ред Уингз” (04:30)

“Даллас” – “Детройт” (04:30 мск): волевые победы “Старз”

“Даллас” (23-14-4) в пятницу попробует продлить победную серию до четырех встреч. Примечательно, что все три предыдущие победы команда одержала, уступая в счете после двух периодов. “Старз” в нынешнем сезоне одержали больше всех побед в лиге (семь) в таких ситуациях.

“Даже если мы пропускаем два или три гола, я не чувствую, что кто-то скатывается на индивидуальную игру, – говорит нападающий Блэйк Комо. – Мы хотим играть в хорошую оборонительную игру. И мы чувствуем, что будем получать шансы. Мы проделали хорошую работу в последнее время, нужно дальше придерживаться этого”.

В среду “Даллас” после двух периодов уступал “Нэшвиллу” в матче “Зимней классики” со счетом 1:2, но в третьем отрезке забросил три безответные шайбы и вырвал победу – 4:2. Победный гол в том поединке забил Александр Радулов. Он продлил результативную серию до девяти матчей, в которых набрал 12 (4+8) очков. Радулов уже повторил личный рекорд и в пятницу попытается его побить.

В самом начале матча против “Предэйторз” “Даллас” потерял нападающего Кори Перри, который был удален до конца встречи за удар локтем в голову защитника “Нэшвилла” Райана Эллиса. В пятницу Перри предстоят слушания в НХЛ. Кроме того, в матче в среду повреждение получил защитник “Далласа” Джон Клингберг. В четверг он не принимал участие в тренировке команды, а его статус “со дня на день”.

“Детройт” (10-28-3) во вторник обыграл “Сан-Хосе” (2:0) и прервал серию из шести поражений. Джонатан Бернье в том матче отразил все 34 броска и впервые в сезоне сыграл на ноль. Ожидается, что в пятницу он снова займет место в воротах. “Ред Уингз” продолжают с большим отрывом оставаться худшей командой лиги, а отставание от зоны плей-офф на Востоке составляет уже 25 очков.

В составе команды из-за травм по-прежнему отсутствуют Энтони Манта и Андреас Атанасиу. В нынешнем сезоне “Детройт” и “Даллас” встречались один раз 6 октября. Тогда “Ред Уингз” выиграли со счетом 4:3, и все четыре шайбы в их составе забросил Манта.

“Каролина” – “Вашингтон” (03:30): неудачный отрезок “Кэпиталз”

“Вашингтон” (27-9-5) во вторник проиграл “Айлендерс” (3:4) и впервые в сезоне потерпел второе подряд поражение в основное время. “Кэпиталз” уступили трижды в четырех последних матчах и в турнирной таблице Восточной конференции позволили догнать себя “Бостону”. У обеих команд по 59 очков, но “Вашингтон” провел на одну игру меньше.

“Мы не говорим слишком много об этом (турнирном положении). Мы стараемся выигрывать каждую игру, – сказал форвард “Кэпиталз” Том Уилсон. – В этой лиге нужно быть последовательными. Если вы проиграли пару матчей, то нужно вернуться на лед и лучше выполнить свою работу”.

“Мы играли в хороший хоккей в первой половине сезона, – добавил Уилсон. – Нам просто нужно убедиться в том, что мы сосредоточены и готовы играть на равных с командами из Столичного дивизиона”.

“Каролина” (24-14-2) во вторник обыграла “Монреаль” (3:1) и победила во второй раз подряд после серии из трех поражений. С 50 очками “Харрикейнз” занимают четвертое место в Столичном дивизионе и отстают от “Вашингтона” на девять баллов. В пятницу команда проведет третью встречу в рамках семиматчевой домашней серии.

“Все матчи против “Вашингтона” были напряженными, – отметил наставник “Каролины” Род Бриндамор. – Кажется, что они могут пойти по любому сценарию”.

В нынешнем сезоне команды встречались дважды. И в обоих матчах сильнее были “Харрикейнз”. В том числе и 28 декабря (6:4). С учетом двух встреч последнего розыгрыша плей-офф “Каролина” победила “Вашингтон” четыре раза подряд.