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Хоккей

“Монреаль” – “Тампа-Бэй” (1:2): Василевский украл победу

Николай ПисаревНет комментариев
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Сэйв Василевского

“Тампа” (22-13-4) впервые в сезоне продлила победную серию до пяти матчей. Все три гола в игре были забиты за первую половину первого периода. На 42-й секунде “Лайтнинг” вышли вперед после шайбы Энтони Сирелли, Джефф Петри сравнял счет на шестой минуте, а на отметке 8:28 после ошибки обороны соперника решающий гол забил Никита Кучеров.

Но главным творцом победы “Тампы” стал Андрей Василевский, отразивший 38 бросков из 39 и признанный первой звездой встречи. “Лайтнинг” выиграли 13-й раз подряд у соперника по Атлантическому дивизиону.

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“Мне проще играть, когда по воротам бросают 30-40 раз, чем 10, – сказал Василевский. – Я чувствовал себя хорошо, ребята здорово блокировали броски и вообще проделали хорошую работу”.

“Важная роль в победе принадлежит Василевскому, который вытащил нас в нужные моменты, – сказал тренер Джон Купер. – Он сделал несколько сэйвов на 10 баллов из 10, особенно в первом периоде после броска Доми”.

“Монреаль” (18-17-6) проиграл в четвертый раз подряд после отрезка 6-2-0. Кэри Прайс сделал 31 сэйв, а Макс Доми отметился передачей и продлил результативную серию до восьми встреч. А вот его голевая серия прервалась на отметке в шесть матчей.

Источник: nhl.ru
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