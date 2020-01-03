Названы тренеры команд в “Матче звезд”

Жерар Галлан

Тодд Рирден из “Вашингтон Кэпиталз” (Столичный), Брюс Кэссиди из “Бостон Брюинз” (Атлантический), Крэйг Беруби из “Сент-Луис Блюз” (Центральный) и Жерар Галлан из “Вегас Голден Найтс” (Тихоокеанский) будут тренерами во время “Звездного уикенда НХЛ 2020 Honda”, который пройдет в Сент-Луисе 24-25 января.

Согласно регламенту проведения “Матча звезд”, тренерами стали специалисты из команд с самым высоким процентом набранных очков после матчей четверга, когда регулярный сезон НХЛ достиг экватора.

“Вашингтон” (27-9-5; 72,0%) идет первым в Столичном дивизионе, а Рирден приедет на “Матч звезд” второй год подряд. Кэссиди из “Бостона” (24-7-1; 70,2%) и Беруби из “Блюз” (26-10-6; 69,0%) появятся на “Матче звезд” впервые. Жерар Галлан, чьи “Голден Найтс” идут на первой позиции Тихоокеанского дивизиона (23-15-6; 59,1%), в третий раз станет участником “Звездного уикенда” (также в 2016 и 2018 годах).

НХЛ объявила составы дивизионов на “Матч звезд” в понедельник. Также началось голосование в рамках акции Last Men In (представлено adidas).

“Матч звезд НХЛ 2020 Honda” снова будет представлять собой трехматчевый турнир в формате “три на три”, в котором сыграют команды четырех дивизионов.

Конкурсы мастерства состоятся в Enterprise Center 24 января, за один день до самого матча.