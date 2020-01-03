Олофссон – лучший новичок декабря в НХЛ

Виктор Олофссон

Нападающий “Баффало Сэйбрз” Виктор Олофссон стал лучшим новичком месяца в НХЛ по итогам декабря. Он стал лидером лиги среди дебютантов по голам (шесть), очкам (14), голам в большинстве (три), очкам в большинстве (5) и победным голам (два, разделил лидерство). Он провел 14 матчей.

В борьбе за награду Олофссон опередил центрфорварда “Монреаль Канадиенс” Ника Сузуки (1+9=10 в 14 матчах), нападающего “Коламбус Блю Джекетс” Александра Тексье (3+6=9 в 14 матчах), левого крайнего “Чикаго Блэкхокс” Доминика Кубалика (5+3=8 в 15 матчах), защитника “Миннесоты Уайлд” Карсона Сауси (4+4=8 в 15 матчах), левого крайнего “Детройт Ред Уингз” Филипа Задину (3+5=8 в 12 матчах) и вратаря “Вашингтон Кэпиталз” Илью Самсонова (4-0-0, 1,71 в среднем пропущенных гола, 92,7% сэйвов).

Олофссон начал декабрь с трех подряд мультиочковых матчей (2+4=6 в трех играх). В истории “Баффало” это восьмой случай, когда новичок в трех или более матчах набирал не менее двух очков. В последний раз игрок “Сэйбрз” это делал 15-20 января 2011 года (Тайлер Эннис, 2+4=6 в трех матчах). Последний раз в НХЛ это делал нападающий “Ванкувер Кэнакс” Элиас Петтерссон (6-11 декабря 2018 года: 3+6=9 в трех матчах).

В декабре Олофссон стал лидером среди форвардов-новичков в лиге по среднему игровому времени (20:31). Он стал первым новичком в “Сэйбрз”, набравшим не менее 14 очков за календарный месяц, после Тайлера Майерса, который на пути к “Колдер Трофи” набрал 14 (3+11) очков за 16 матчей в марте 2010 года.

Олофссон (1,00 очка за игру) стал третьим новичком “Баффало” за последние 27 лет, за календарный месяц набиравшим не менее очка за игру (минимум 10 матчей). Ранее это удавалось Маркусу Фолиньо (март 2012-го: 1,00 очка) и Рихарду Шмехлику (декабрь 1992-го: 1,17 очка).

24-летний уроженец шведского Эрншёльдсвика после 41 матча сезона лидирует среди всех новичков по голам (16) и очкам (34). Олофссон был выбран “Баффало” в девятом раунде (под общим 181-м номером) драфта-2014. Он также стал лучшим новичком лиги в октябре. В ноябре это звание получил защитник “Колорадо Эвеланш” Кейл Макар.