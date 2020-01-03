Поддержка сборной Украины на трибунах в Минске

Сегодня, 3 января, в Минске ветеранская сборная Украины стартовала на международном Рождественском турнире на приз президента республики Беларусь. В рамках стартового матча украинская команда уверенно обыграла противника из Швейцарии (4:1)

На трибунах «Чижовка арены» украинскую сборную поддерживала семья из Минска с украинскими корнями. Дима Кулаков, хоть и родился в Беларуси, однако пришёл с семьей на матч, чтобы поболеть за родную страну своего отца.

— Я пришел сюда со своими родителями на этот матч специально, чтобы поболеть за сборную Украины. Все это, потому что моя семья наполовину состоит из украинцев, плюс мы все вместе очень любим спорт (улыбается).



Я родился с Минске, а вот мой папа из Украины. Поэтому на хоккее болеем и за Украину, и за Беларусь. Вообще мы часто с семьей бываем на хоккее и болеем, конечно же, за минское «Динамо».

Ранее своими впечатлениями от стартового матча на турнире поделились главный тренер украинской команды Александр Сеуканд и автор первой шайбы сборной Украины Сергей Варламов.

Напомним, что свой следующий матч, ветеранская сборная Украины проведёт уже завтра, 4 января, против противника из Финляндии. Начало матча – в 13:30, а прямая трансляция встречи будет доступна на сайте УХЛ.