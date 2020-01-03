Сборная Украины по хоккею (U16) проведет товарищеские матчи с «Минскими Зубрами-2004»

Сегодня, 3 января сборная команда Украины среди игроков 2004 года рождения начала учебно-тренировочный сбор, который продлится три дня на столичной арене «Шалетт», в Киеве.В рамках сбора, кроме тренировок, будут сыграны два товарищеских матча с командой «Минские Зубры-2004».

Первая товарищеская игра состоится 4 января в 17:00, а вторая – 5 января в 9:30 (в расписании возможны изменения).

Тренеры украинской сборной команды Дмитрий Гнитько, Виталий Литвиненко, Александр Ивлев и Андрей Дворник пригласили на сбор 42 юных хоккеиста.

Список приглашенных игроков:

Сергей Стецюра, Владимир Трошкин, Антон Баглай, Кирилл Мащенко, Арсений Киселев, Никита Хоришев (все – БВУФК «Белый Барс»);

Илья Крикля, Платон Мельниченко, Никита Сидоренко, Валерий Раскин, Давид Билан, Илья Дубский, Александр Яйлов, Вениамин Трандафилов, Дмитрий Мельник, Александр Ханенко, Никита Терлецкий (все – «Донбасс»);

Кирилл Косянчук, Ярослав Гоевой, Артур Сорока, Даниил Бущан, Георгий Скоропат, Дмитрий Носовец (все – «Сокол»);

Максим Андриенко, Владимир Костромитин, Артем Аксенов, Александр Дахновский, Богдан Тучин, Михаил Московка, Кирилл Плетов (все – «Льдинка»);

Максим Ганута, Клим Лысак, Арсен Олейник, Денис Мельник, Игорь Николаевич, Михаил Ковальчук, Иван Шамардин, Вадим Котляр, Семен Березин (все – «Галицкие Львы»);

Всеволод Куровский, Владислав Куровский, Максим Колинько, Александр Татарченко, Антон Яцишин, Глеб Арцатбанов, Федор Бабенко (все – зарубежные команды).

По материалам сайта Федерации хоккея Украины