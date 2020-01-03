Сборная Украины по хоккею (U16) проведет товарищеские матчи с «Минскими Зубрами-2004»

Сегодня, 3 января сборная команда Украины среди игроков 2004 года рождения начала учебно-тренировочный сбор, который продлится три дня на столичной арене «Шалетт», в Киеве.В рамках сбора, кроме тренировок, будут сыграны два товарищеских матча с командой «Минские Зубры-2004».
Первая товарищеская игра состоится 4 января в 17:00, а вторая – 5 января в 9:30 (в расписании возможны изменения).
Тренеры украинской сборной команды Дмитрий Гнитько, Виталий Литвиненко, Александр Ивлев и Андрей Дворник пригласили на сбор 42 юных хоккеиста.