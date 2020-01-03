Сергей Варламов: «На турнире в Минске наша команда надеется войти в тройку сильнейших»

Сегодня, 3 января,в Минске ветеранская сборная Украины стартовала на международном Рождественском турнире на приз президента республики Беларусь. В рамках стартового матча украинская команда уверенно обыграла противника из Швейцарии (4:1)

Автор первой шайбы ветеранской сборной Украины и генеральный директор УХЛСергей Варламовпообщался с журналистами и поделился эмоциями от первого матча на турнире:

— Всегда радостно стать автором первого гола. Приятное чувство, ради которого мы и играем в хоккей. На турнире в Минске наша команда надеется войти в тройку сильнейших.

Это очень хорошие соревнования, которые прекрасно организованы. Мы постараемся показать здесь хороший и качественный хоккей. Данное мероприятие – это праздник для зрителей и спортсменов.

Напомним, что свой следующий матч, ветеранская сборная Украины проведёт уже завтра, 4 января, против противника из Финляндии. Начало матча – в 13:30, а прямая трансляция встречи будет доступна на сайте УХЛ.

По материалам сайтаБЕЛТА