Три звезды недели: Хедман, Биннингтон, Таварес

Виктор Хедман

Защитник “Тампа-Бэй Лайтнинг” Виктор Хедман, вратарь “Сент-Луис Блюз” Джордан Биннингтон и нападающий “Торонто Мэйпл Лифс” Джон Таварес вошли в число трех звезд недели НХЛ.

ПЕРВАЯ ЗВЕЗДА – ВИКТОР ХЕДМАН, З, “ТАМПА-БЭЙ”

Хедман разделил первое место с шестью передачами и стал самым результативным игроком с 8 (2+6) очками в трех матчах, в том числе набрав не менее трех баллов в двух встречах подряд, чем помог “Лайтнинг” (20-13-4, 44 очка) одержать три победы. 23 декабря в игре с “Флоридой Пэнтерз” (6:1) Хедман набрал 3 (2+1) очка, в шестой раз в карьере забив не менее двух голов. 28 декабря он установил личный рекорд, сделав четыре передачи в матче с “Монреаль Канадиенс” (5:4). Это была его третья в карьере игра с четырьмя очками. Также Хедман второй раз в карьере (также 23-25 января 2014 года) набрал не менее трех очков в двух играх подряд – ни одному защитнику “Лайтнинг” такое не удавалось и один раз. Хедман закончил неделю передачей в игре с “Детройт Ред Уингз” (2:1), приняв участие в третьей победной шайбе за неделю (1+2=3). 29-летний уроженец шведского Эрншёльдсвика занимает третье место среди защитников с 37 (9+28) очками в 35 матчах, в среднем набирая по 1,06 очка за встречу.

ВТОРАЯ ЗВЕЗДА – ДЖОРДАН БИННИНГТОН, В, “СЕНТ-ЛУИС”

Биннингтон сыграл с первых минут во всех трех матчах лидирующих в Западной конференции “Блюз” (26-8-6, 58 очков), которые одержали три победы. Вратарь в них в среднем пропускал по 1,96 гола и отразил 92,9% бросков, чем помог команде продлить победную серию до восьми матчей. 23 декабря Биннингтон сделал 29 сэйвов в поединке с “Лос-Анджелес Кингз” (4:1). А после рождественского перерыва он одержал две победы подряд над “Виннипег Джетс” (5:4 ОТ и 4:1), в обоих матчах сделав по 25 сэйвов. С 19 победами Биннингтон, на счету которого действующая шестиматчевая выигрышная серия, делит первое место в НХЛ (19-6-4 в 29 матчах) и входит в десятку лучших по среднему числу пропущенных шайб (четвертое место, 2,39) и проценту отраженных бросков (шестое место, 92,1%) среди голкиперов, появлявшихся на льду не менее 20 раз. 26-летний уроженец Ричмонд-Хилла (Онтарио) закончит 2019 календарный год с наибольшим числом побед в лиге (43). Это также станет клубным рекордом. Предыдущий принадлежал Майку Лиуту, в 1980 году одержавшему 40 побед.

ТРЕТЬЯ ЗВЕЗДА – ДЖОН ТАВАРЕС, Н, “ТОРОНТО”

Таварес занял второе место в НХЛ с 7 (2+5) очками в трех матчах, набрав по три очка в играх до и после перерыва, чем помог “Торонто” (21-14-5, 47 очков) набрать пять турнирных очков из шести возможных (2-0-1). 23 декабря во встрече с “Каролина Харрикейнз” (8:6) он забил гол и сделал две передачи, уложившись в пять минут и 10 секунд после стартового вбрасывания. Это стало клубным рекордом по скорости набирания трех очков после начала матча. 27 декабря в игре с “Нью-Джерси Девилз” (5:4 ОТ) капитан “Мэйпл Лифс” снова набрал 3 (1+2) очка. Это стало седьмым случаем в его карьере, когда он в двух матчах подряд набрал по три балла. Таварес закончил неделю одной передачей в поединке с “Нью-Йорк Рейнджерс” (4:5 ОТ). 29-летний уроженец Миссиссоги (Онтарио) 58 раз набирал не менее трех очков за игру в регулярном сезоне. С сезона 2009-10 только шесть игроков делали это чаще.