В Харькове состоится Рождественский турнир по хоккею среди детей

В эти выходные в Харькове пройдет Рождественском турнир, участниками которого станут пять команд: СДЮСШОР 1 (Харьков), СДЮСШОР 2 (Харьков), «Сокол» (Киев), «Донбасс 2007» (Донецк), «Шершни» (Богуслав).
Расписание матчей
4 января, суббота
13:00.«Донбасс 2007» – СДЮСШОР-1
14:30. «Сокол» – СДЮСШОР-2
16:00.«Шершни» – «Донбасс 2007»
17:30. СДЮСШОР-1 – «Сокол»
19:00. СДЮСШОР-2 – «Шершни»
5 января, воскресенье
09:00. «Шершни» – «Сокол»
10:30.«Донбасс 2007» – СДЮСШОР-2
12:00. СДЮСШОР-1 – «Шершни»
13:30.«Сокол» – «Донбасс 2007»
15:00. СДЮСШОР-2 – СДЮСШОР-1
По материалам сайта ХК «Донбасс»
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