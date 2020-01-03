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Хоккей

В Харькове состоится Рождественский турнир по хоккею среди детей

Николай ПисаревНет комментариев
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В эти выходные в Харькове пройдет Рождественском турнир, участниками которого станут пять команд: СДЮСШОР 1 (Харьков), СДЮСШОР 2 (Харьков), «Сокол» (Киев), «Донбасс 2007» (Донецк), «Шершни» (Богуслав).

Расписание матчей

4 января, суббота

13:00.«Донбасс 2007» – СДЮСШОР-1
14:30. «Сокол» – СДЮСШОР-2
16:00.«Шершни» – «Донбасс 2007»
17:30. СДЮСШОР-1 – «Сокол»
19:00. СДЮСШОР-2 – «Шершни»

5 января, воскресенье

09:00. «Шершни» – «Сокол»
10:30.«Донбасс 2007» – СДЮСШОР-2
12:00. СДЮСШОР-1 – «Шершни»
13:30.«Сокол» – «Донбасс 2007»
15:00. СДЮСШОР-2 – СДЮСШОР-1

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По материалам сайта ХК «Донбасс»

Источник: uhl.ua
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