Алексей Брага презентовал проект «UHL Awards» на Рождественском форуме в Минске

Сегодня, 4 января, в рамках международного Рождественского турнира на приз президента Республики Беларусь состоялсяРождественский форум, на котором главы федераций и именитые хоккейные функционеры со всего мира делились своим опытом развития внутри государств.

На семичасовой конференции выступили16 представителейиз13 хоккейных стран, которые поделились своими наработками в спортивной, так и в маркетинговой составляющей работы внутри национальных чемпионатов и сборных. Одним из спикером форума стал исполнительный директор Украинской хоккейной лигиАлексей Брага,который презентовал иностранным коллегам проект«UHL Awards», реализованный в мае прошлого года.

— Это большая честь для меня сегодня выступать на ряду с представителями федераций Бельгии, Венгрии, Словении и Швеции. Поэтому выражаю свою благодарность Федерации хоккея Республики Беларусь за то, что из года в год у руководителей спортивных организаций есть возможность собираться и делиться опытом.

Я очень рад в рамках традиционного Рождественского форума презентовать проект Украинской хоккейной лиги и представить наши последние наработки.Наш самый важный проект – церемония награждения «Звёзды хоккейного года».Подобные мероприятия в нашей стране ранее проводилтолько Национальный олимпийский комитет.



По окончании сезона 2018/19 мы вручили более 35 наград в 25 номинациях, кроме хоккеистов, менеджеров и тренеров также отметили представителей СМИ и меценатов, выделили наиболее активных болельщиков.Это получился хороший PR-проект – такие события уникальны в нашей стране, и количество публикаций в СМИ превысило наши ожидания.







Кроме того, за счёт успешно реализованного кейса, нам стало куда проще разговаривать с будущими партнёрами, знакомиться с компаниями. Такое глобальное мероприятие показывает серьёзность отношения к хоккею с нашей стороны. Людей это цепляет, когда ты делаешь с душой своё дело.



В 2020 году мы планируем вновь провести церемонию вручения наград. Это наш имидж, благодаря которому мы можем расти в глазах болельщиков, спонсоров, хоккеистов. Такие мероприятия обращают на себя внимание, запоминаются всем гостям.



В том числе, благодаря этому мероприятию мы смогли продлить договор с титульным спонсором. Также мы привлекли новых информационных партнёров, получили знакомства с представителями различного бизнеса – и продолжаем вести переговоры о сотрудничестве.

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