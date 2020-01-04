“Даллас” – “Детройт” (4:1): “Старз” вернулись под крышу

Антон Худобин

“Даллас” (24-14-4) не истратил зря эмоциональный порыв после победы в “Зимней классике” и, одолев “Ред Уингз”, продлил победную серию до четырех встреч.

Детройт – Даллас – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)🏒Джо Павелски и Рооп Хинтц набрали по 2 (1+1) очка☝️Андрей Серера забивает 2-ю игру подряд после 104 матчей без голов🥅Антон Худобин (22/23)🕒Старз одержали 4 победу подряд, 7 проигрыш Детройта в 8 матчах📺📊 https://t.co/dE0hqMLxXe pic.twitter.com/sfE4pP1fWb — NHL.RU (@nhlru) January 4, 2020

“Старз” пропустили в дебюте встречи от Дилана Ларкина, но ответили четырьмя голами: Рооп Хинтц забил в меньшинстве, Радек Факса – в большинстве, Джо Павелски – в равных составах, а Андрей Секера – в пустые ворота.

🏒 Эса Линделл стал 4-м защитником в истории, кто смог в одном матче набрать минимум 2 передачи в меньшинстве при минимум 1 передаче в большинстве📺📊 https://t.co/dE0hqMLxXe📸 @StatsCentre pic.twitter.com/JMtNhEEDEm — NHL.RU (@nhlru) January 4, 2020

“У нас заняло некоторое время, чтобы разбежаться, – сказал тренер “Старз” Рик Боунесс. – Но потом ребята собрались с эмоциями, сражались и выдали отличный третий период, где мы показывали свой хоккей. Временами мы действовали небрежно, но команда сделала нужную работу и добыла победу”.

Сильная статистика Антона Худобина в его последних 14 появлениях на льду с 21 октября 2019:- исходы- пропущенные голы в среднем- процент отраженных бросков📸 @StatsCentre pic.twitter.com/bLaPGviOCi — NHL.RU (@nhlru) January 4, 2020

В воротах “Далласа” здорово сыграл Антон Худобин, сделавший 22 сэйва. Голкипер одержал четвертую подряд победу в старте. А в последних 14 матчах (с 21 октября) он сыграл 10-2-1 при 1,93 в среднем пропущенных гола и 94,0% сэйвов.

Также тремя передачами у “Далласа” отметился защитник Эса Линделл, а Александр Радулов не смог набрать очков, на чем прервалась его девятиматчевая результативная серия.

🥶 Несмотря на добавленные очки за поражения в овертаймах и послематчевых сериях буллитов Детройт с 23 очками (10-29-3) занял 5-е место в рейтинге худших стартов по набранным очкам на отметке в 42 игры за последние 25 лет📸 @StatsCentre pic.twitter.com/aymksyReIi — NHL.RU (@nhlru) January 4, 2020

“Детройт” (10-29-3) потерпел седьмое поражение в восьми матчах. “Ред Уингз” не использовали ни одного из пяти шансов в большинстве. Они не могут реализовать лишнего в последних пяти матчах (14 попыток).