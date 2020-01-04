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Хоккей

“Даллас” – “Детройт” (4:1): “Старз” вернулись под крышу

Николай ПисаревНет комментариев
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Антон Худобин

“Даллас” (24-14-4) не истратил зря эмоциональный порыв после победы в “Зимней классике” и, одолев “Ред Уингз”, продлил победную серию до четырех встреч.

“Старз” пропустили в дебюте встречи от Дилана Ларкина, но ответили четырьмя голами: Рооп Хинтц забил в меньшинстве, Радек Факса – в большинстве, Джо Павелски – в равных составах, а Андрей Секера – в пустые ворота.

“У нас заняло некоторое время, чтобы разбежаться, – сказал тренер “Старз” Рик Боунесс. – Но потом ребята собрались с эмоциями, сражались и выдали отличный третий период, где мы показывали свой хоккей. Временами мы действовали небрежно, но команда сделала нужную работу и добыла победу”.

В воротах “Далласа” здорово сыграл Антон Худобин, сделавший 22 сэйва. Голкипер одержал четвертую подряд победу в старте. А в последних 14 матчах (с 21 октября) он сыграл 10-2-1 при 1,93 в среднем пропущенных гола и 94,0% сэйвов.

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Также тремя передачами у “Далласа” отметился защитник Эса Линделл, а Александр Радулов не смог набрать очков, на чем прервалась его девятиматчевая результативная серия.

“Детройт” (10-29-3) потерпел седьмое поражение в восьми матчах. “Ред Уингз” не использовали ни одного из пяти шансов в большинстве. Они не могут реализовать лишнего в последних пяти матчах (14 попыток).

Источник: nhl.ru
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