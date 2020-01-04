История украинского хоккея: интересные факты (часть 2)

Украинская хоккейная лига продолжает цикл материалов об истории зарождения и развития профессионального хоккея в Украине. Ранее мы рассказывали о том, как в Украинеобразовался первый профессиональный клуби как проходилонациональное первенствостраны в 1965 году.

Сегодня мы поделимся интересными фактами из истории украинского хоккея:

Играющий тренер киевских “динамовцев” Игорь Шичков в 1950 году получил приглашение от сильнейшего клуба города – «Торпедо» и долгое время был капитаном команды. В чемпионате 1959/60 стал вторым по результативности игроком с 28 заброшенными шайбами.

В следующем сезоне «Торпедо», первым из провинциальных клубов, получило медали чемпионата СССР и играло в финале национального Кубка, а мастер спорта СССР Игорь Шичковв 1963 годуперешел на тренерскую работу и готовил волжскую команду к следующему сезону. Однако руководство «Торпедо»на должность старшего тренера решило назначить другого специалиста и Игорь Шичковушел из команды.

Именно в это время в Киеве создавали новый хоккейный клуб, который возглавил Дмитрий Богинов – бывший наставник горьковской команды. В течение шести лет Шичковбыл помощником старшего тренера, а в первые полсезона приходилось еще и играть на хоккейной площадке. И только после того, как в 1969 годуБогинов оставил «Динамо», Шичков стал руководителем киевской команды.

Первым украинским хоккеистом в составе«Динамо» был Юрий Сапетный (Под руководством Юрия Сапетного учились Александр Савицкий, Вадим Шахрайчук, Валентин Олецкий, Василий Василенко, Евгений Млынченко, Константин Симчук и другие).

Первым киевлянином в составе«Динамо»был Юрий Павлов. Павлов стал первым игроком «Динамо», который родился в Киеве (тогда костяк команды составляли москвичи и ленинградцы). В чемпионате 1969/70 партнёры выбрали его капитаном команды, однако в том же сезоне «Динамо» вылетело из высшей лиги, причиной чего стал уход опытных игроков и омоложение состава. В дальнейшем Юрий Павловработал детским тренером, а среди его воспитанников были уже знакомые украинскому болельщику имена – Дмитрий Христич и Андрей Срюбко.

Вратарь команды Виталий Павлушкин был воспитанником московской команды ЦСК МО. По одному сезону выступал за команды СКА (Куйбышев) и «Спартак» (Москва). Тогда в чемпионате СССР в сезоне 1961/62 «спартаковцы» одержали победу, но его вклад был минимальным – голкипер провел на льду лишь одну игру.

В киевском «Динамо»Виталий Павлушкин находилсяс момента его основания и в течении пяти сезонов вел постоянную конкуренцию за место основного голкипера с Николаем Кульковым. Карьеру Виталий Павлушкин завершил в составе другого украинского клуба -«Химика» из Днепродзержинска.

Второй голкипер команды Николай Кульков начинал выступления на хоккейных площадках в составе команды «Труд» из Калининграда. В сезоне 1962/63 выступал за команду элитного дивизиона – воскресенский «Химик», но после завершения сезона получил тяжелую травму. С 1979 по 1984 год Николай Кудьковработал на украинском телевидении, вел репортажи с участием киевского «Сокола», а также был администратором команды московского«Спартака».

Защитник Александр Сеуканд в«Динамо» с 1972 года и в общей сложности провел в команде 8 сезонов, в также успел принять участие в 265 матчах. Этот хоккеист входит в топ-10 игроков команды сыгравших наибольшее количество матчей в истории клуба.

С 1994 по 2011 год Александр Сеукандтренировал ХК «Сокол» (Киев). Во главе с этим тренером клуб выступал в Межнациональной хоккейной лиге, а в1999 году Сеуканд стал старшим тренером сборной Украины. Также специалист помогал Анатолию Богданову на Чемпионатах мира и на Олимпийских играх 2002 года.

В 2003 году самостоятельно возглавил сборную Украины, где под его руководством украинская команда 4 года играла на чемпионате мира в группе «А».После того, как национальная команда вылетела из второго Дивизиона, пропустив сезон 2007/2008, Александр Сеукандвновь возглавил национальную сборную уже в 2008 году. Однако, вновь спустя год был отправлен в отставку.

В начале сезона 2011/2012 годов он несколько месяцев (до октября) руководил российским хоккейным клубом «Капитан» (Ступино), а в 2012 году Александр Секуанд был назначен главным тренером ХК «Компаньон-Нафтогаз» (Киев). С этим коллективом тренер выиграл золотые медали чемпионата Украины 2014 года.

Защитник команды Алексей Богинов приехал в«Динамо» с начала его основания и играл в составе киевской команды до конца сезона 1974 года. Защитник стал чемпионом универсиады 1968 года в составе студенческой сборной СССР, сыграв 5 игр и забросив 4 гола.

В 1975 году Алексей Богиновперешел в«Торпедо» и сталавторо первой домашней шайбы в истории тольятинского клуба. В начале 80-х хоккеист возглавил детско-юношескую спортивную школу по хоккею«Льдинка», воспитанники которой становились игроками НХЛ, КХЛ, выступали на олимпийских играх, а также участвовали и выигрывали чемпионаты мира и Европы.

На протяжении 1995 – 1996 годов Алексей Богиновбыл одним из помощников главного тренера юниорской и молодежной команд Украины, где вместе с Виктором Чибиревым и Евгением Гладченко выигрывал юниорский чемпионат Европы в Киевев 1995 году (группа С).

В сезонах 95-99 Алексей Богиновбыл главным тренером«Льдинки», с которой стал серебряным призером ЧУ 96-97. В 2013 году Алексей Богинов был назначен тренером-консультантом ХК «Компаньон-Нафтогаз» (Киев) – с этим коллективом выиграл золотые медали чемпионата Украины 2014 года.

Нападающий Анатолий Богданов за киевское«Динамо» выступал с 1972 года, а в 1974 году стал капитаном команды «Сокол». Позже, в ноябре 1976 года, стал и.о. главного тренера киевского клуба и по окончанию сезона был утвержден на должности главного тренера этой команды.

В 1985 году именно под руководством Богданова «Сокол» становится бронзовым призером чемпионата СССР. Также стоит отметить, что этот специалист возглавлял сборную Украины на протяжении 9 сезоновивыводил команду в элиту мирового хоккея.

Также национальная сборная Украины под руководством Богданова и Сеуканда впервые в своей истории вышла на Олимпийские Игры в 2002 году. Позже Богдановстал главным тренером команды «Трактор» (Челябинск), чтоял у руля«Витязя» (Чехов) и руководил «Торпедо» (Нижний Новгород). В 2009 году Богдановбыл тренером консультантом сборной Украины в штабе Александра Сеуканда на чемпионате мира.

Валентин Уткин в составе московских «железнодорожников» стал бронзовым призером чемпионата СССР 1961 года. Именно он стал первым капитаном киевского «Динамо», а в общей сложности цвета киевского клуба защищал в течение пяти сезонов. Уткинстал победителем второго дивизиона 1965 года, а с 1968 по 1976 год был помощником старших тренеров киевских клубов «Динамо» и «Сокола». Следующие 32 года – Валентин Уткинработал директором спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва «Сокол», воспитанники которой становились олимпийскими чемпионами, выигрывали Кубок Стэнли, а также первенства мира и Европы.

В 1961 году Георгий Юдин вошел в список самых результативных игроков первенства СССР с 20 заброшенными шайбами. После одного сезона в «Даугаве» (Рига), игрок принял предложение выступать в составе киевского «Динамо». Этот хоккеист внес весомый вклад в получение путевки в высшую лигу и закрепления в элите советского хоккея.

Всего за украинскую команду Георгий Юдинпровел пять сезонов, а игровую карьеру завершал в минском «Торпедо». В 1962 году Юдинстал серебряным медалистом Универсиады, проходившей в Швейцарии (3 матча, 2 гола).





Евгений Флейшер занимался в секции хоккея с мячом ленинградского клуба «Красная звезда». На уровне команд мастеров в этом виде спорта выступал за местные «Энергию», «Светлана» и московское «Динамо». Евгений выступал в составе второй сборной СССР, с которой стал победителем Московского международного турнира 1956.

Имел этот хоккеист и футбольный талант – футбольных полях защищал цвета украинских клубов «Спартак» из Станислава (1959) и черновицкого «Авангарда» (1960-1963).

На хоккейных площадках Евгений Флейшер играл за «динамовские» коллективы Москвы (1957-1958) и Киева (1963-1964), а с 1964 по 1968 год работал в Казани, где был наставником команды по бенди «Ракета».

Нападающий Герман Григорьев свои выступления в киевской команде начал с 1964 года и в общец сложности провел в«Динамо»5 сезонов. После окончания карьеры хоккеиста, стал судьей всесоюзной категории СССР и обслуживал матчи первой и высшей лиги чемпионата СССР по хоккею.

Василий Фадеев пришел в«Динамо» в 1971 году на позицию защитника, где в основном составе выступал два сезона.Во второй половине 70-х годов защитник работал детским тренером на катке «Льдинка», а с1980 года стал администратором «Сокола». Некоторое время Василий Фадеевбыл начальником команды. а за время его пребывания в клубе, «Сокол» победил в 12 чемпионатах Украины.

С 1992 года работу в клубе Фадеев совмещал с должностью генерального менеджера сборной Украины – в те годы национальная команда принимала участие в девяти турнирах элитного дивизиона чемпионата мира и дебютировала на зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити.

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