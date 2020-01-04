“Калгари” – “Рейнджерс” (4:3): пять голов за 13 минут

Зибанежад против Монахана

“Калгари” (21-17-5) прервал серию из пяти домашних поражений благодаря 2 (1+1) очкам Джонни Годро и шайбе Шона Монахана, отличившегося во втором периоде при счете 3:3. “Флэймз” вели 2:0 и 3:2 (к 13-й минуте первого периода), но “Рейнджерс” оба раза отыгрывались. В третий раз им этого не удалось.

Голом и передачей у “Нью-Йорка” (19-17-4), который в последних шести матчах одержал три победы (3-3-0), отметился Каапо Какко, а защитник Адам Фокс сделал три передачи. В воротах “Калгари” сыграл Кэм Тэлбо (24 сэйва), у “Рейнджерс” – Хенрик Лундквист (25 сэйвов).

Артемий Панарин во второй раз в составе “Нью-Йорка” закончил матч с полезностью минус-3 и впервые за четыре игры остался без очков.