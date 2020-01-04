Матчи регулярного чемпионата 4 января 2020 года (онлайн)

Вешалка Ковальчука

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Расписание матчей 4 января (время московское):

“Баффало Сэйбрз” – “Флорида Пэнтерз” (21:00)

“Бостон Брюинз” – “Эдмонтон Ойлерз” (21:00)

“Коламбус Блю Джекетс” – “Сан-Хосе Шаркс” (21:00)

“Миннесота Уайлд” – “Виннипег Джетс” (22:00)

“Вегас Голден Найтс” – “Сент-Луис Блюз” (00:00)

“Монреаль Канадиенс” – “Питтсбург Пингвинз” (03:00)

“Нью-Джерси Девилз” – “Колорадо Эвеланш” (03:00)

“Оттава Сенаторз” – “Тампа-Бэй Лайтнинг” (03:00)

“Торонто Мэйпл Лифс” – “Нью-Йорк Айлендерс” (03:00)

“Аризона Койотиз” – “Филадельфия Флайерз” (04:00)

“Ванкувер Кэнакс” – “Нью-Йорк Рейнджерс” (06:00)

“Лос-Анджелес Кингз” – “Нэшвилл Предаторз” (06:30)

“Ванкувер” – “Рейнджерс” (06:00 мск): победный отрезок “Кэнакс”

“Ванкувер” (22-15-4) в последнем матче обыграл “Чикаго”(7:5) и одержал шестую победу подряд. Это самая длительная текущая выигрышная серия в лиге, благодаря которой канадская команда поднялась на третье место Тихоокеанского дивизиона. “Кэнакс” имеют в активе 48 очков и отстают от лидирующего “Вегаса” на четыре балла. При этом у “Ванкувера” есть три игры в запасе.

“Сумасшедшая была игра, – сказал после встречи с “Блэкхокс” форвард Адам Годетт. – Мы смогли зацепиться. Это именно то, что делают хорошие команды. Они никогда не сдаются. Они не перестают играть, цепляются и доводят дело до конца”.

“Нью-Йорк” (19-17-4) в последних шести матчах одержал три победы (3-3-0). В субботу “Рейнджерс” завершат четырехматчевое турне по Канаде, в рамках которого сыграли 1-2-0. В последнем поединке “Нью-Йорк” проиграл “Калгари” (3:4), а Артемий Панарин закончил матч с полезностью минус-3 и впервые за четыре игры остался без очков. В пяти предыдущих играх “Рейнджерс” пропустили 23 шайбы.

“Лос-Анджелес” – “Нэшвилл” (06:30): серия неудач “Предаторз”

“Нэшвилл”(18-15-6) потерпел три поражения в трех последних матчах и сейчас занимает шестое место в Центральном дивизионе. В среду “Предаторз” в “Зимней классике” уступили “Далласу” (2:4), хотя по ходу встречи вели 2:0.

“Обидное поражение, – сказал центрфорвард “Нэшвилла” Мэтт Дюшен. – На самом деле не так уж важно, где проигрывать: дома, здесь или на их основной арене. На положении в турнирной таблице это никак не сказывается. Нам не стоит хоронить себя. Надо искать позитив, двигаться дальше. Нам еще играть и играть. Нужно прийти в себя. У нас еще половина сезона впереди”.

“Предаторз” на 10 очков отстают от “Старз”, которые идут на третьей строчке в Центральном дивизионе, и на пять баллов отстают от зоны плей-офф в Западной конференции. В пятницу “Нэшвилл” перевел Райана Эллиса в список травмированных в связи с травмой верхней части тела. Защитник пострадал в матче “Зимней классики”, когда Кори Перри нанес ему удар локтем в голову. Перри был удален на пять минут и до конца игры, а в пятницу НХЛ дополнительно дисквалифицировала его на пять матчей.

Пока неизвестно, когда Эллис сможет вернуться в состав, но по правилам в таких случаях хоккеист должен пропустить минимум три встречи. В нынешнем сезоне Эллис провел 39 матчей, набрав 28 (6+22) очков.

“Он очень важен для нашей команды, – сказал тренер “Нэшвилла” Питер Лавиолетт. – К тому же этот сезон складывался для него удачно. Он наш лидер как на льду, так и в раздевалке. Такого игрока очень тяжело терять. Остается только надеяться, что он выбыл ненадолго. Но досталось ему здорово”.

“Кингз” (17-21-4) во вторник обыграли “Филадельфию” (5:3) и одержали вторую победу в шести матчах. В пятницу защитник “Лос-Анджелеса” Кертис Макдермид был дисквалифицирован на две встречи с удержанием зарплаты за то, что нанес неправильный удар в голову защитнику “Флайерз” Ивану Проворову.

“Монреаль” – “Питтсбург” (03:00): Ковальчук спешит на помощь

“Монреаль” (18-17-6) в четверг уступил “Тампе” (1:2) и проиграл в четвертый раз подряд после отрезка 6-2-0. При этом все четыре поражения команда потерпела в основное время, из-за чего опустилась на шестое место в Атлантическом дивизионе. Макс Доми в субботу попробует продлить результативную серию до восьми встреч.

Сейчас в составе “Канадиенс” травмированы нападающие Брендан Галлахер, Джоэл Армиа, Джонатан Друэн, Пол Байрон и Мэттью Пека. Это заставило клуб искать усиление, и в пятницу он его нашел. Илья Ковальчук подписал с “Монреалем” однолетний двусторонний контракт. На уровне НХЛ зарплата форварда составит $700 тыс., а в Американской хоккейной лиге $70 тыс. В 17 матчах этого сезона в составе “Кингз” 36-летний форвард набрал 9 (3+6) очков. Он не попадал в состав в 18 последних играх перед тем, как 18 декабря был помещен на безусловный драфт отказов, после чего контракт с ним был расторгнут.

“Ковальчук должен вписаться в игру нашей команды. Все понимают, это его последний шанс, – сказал генменеджер “Монреаля” Марк Бержевен. – У нас много травм, а мы еще хотим побороться за выход в плей-офф. Именно поэтому я пошел на такой шаг. И не вижу тут никакого риска”.

Также Бержевена спросили, сыграет ли Ковальчук, которому нужно оформить канадскую рабочую визу, против “Питтсбурга”. На это генменеджер ответил: “Скорее всего, нет. Но не стреляйте в меня, если это произойдет. Я не могу сказать вам ничего конкретного. И тут все зависит от главного тренера. Клод Жюльен решит, как использовать Ковальчука, когда и в каком звене. Чем раньше это случится, тем лучше”.

Также в четверг “Монреаль” выменял из “Баффало” защитника Марко Сканделлу. За него “Канадиенс” заплатили “Сэйбрз” правом выбора в четвертом раунде драфта 2020 года. На счету Сканделлы в нынешнем чемпионате 31 игра, девять (3+6) очков и коэффициент полезности плюс-9.

“Питтсбург” (24-11-5) в четверг уступил “Сан-Хосе” (2:3 ОТ) и не смог продлить победную серию до четырех игр, а вратарь Тристан Джарри потерпел первое поражение с 10 декабря. В субботу он получит выходной, а место в воротах займет Мэтт Мюррей. В игре против “Шаркс” Евгений Малкин остался без очков впервые за последние 10 игр.

Ближайшие три матча “Пингвинз” проведут в гостях, и Сидни Кросби может поехать с командой на выезд во вторник. Капитан команды заявил, что будет тренироваться самостоятельно, пока “Питтсбург” будет в отъезде в эти выходные. В субботу и в воскресенье (против “Флориды”) он еще точно не сыграет.

“Мы решим этот вопрос в выходные, – сказал Кросби. – Скорее всего, я буду здесь кататься, пока команда играет в гостях. Было бы здорово снова оказаться вместе с ребятами. Я уже много пропустил, но буду делать все, чтобы вернуться в состав. Я чувствую себя лучше с каждой неделей. Меня это очень радует. Я бы очень хотел играть, но всему свое время”.

В пятницу Кросби вышел на тренировку “Пингвинз” в бесконтактном свитере, а по ходу занятия надел обычный свитер и отрабатывал большинство. Нападающий приступит к постоянным тренировкам с командой, когда врачи разрешат ему работать с контактом.

“Большинство, да и вообще тренировки с ребятами пойдут на пользу, – сказал Кросби. – Это уже похоже на игру. Намного лучше, чем кататься одному. Тут есть элемент соперничества. И конечно, очень приятно снова оказаться на льду со всеми”.

“Это важный шаг, – сказал хоккеист про разрешение врачей вести контактную борьбу. – Когда тебе разрешают контакт, появляется возможность понять, как тело реагирует на нагрузки. Пока я к этому не готов, поэтому буду кататься с травмированными и временами выходить на лед с командой. Тут все зависит от ситуации”.

Когда Кросби вернется в строй, ему придется играть без своего постоянного партнера по звену Джейка Гюнтцеля, которому во вторник сделали операцию на плече. Форвард выбыл на срок от четырех до шести месяцев. Также из-за травм у “Питтсбурга” не играют защитники Брайан Дюмулин (операция по восстановлению голеностопа) и Джастин Шульц (нижняя часть тела) и центрфорвард третьего звена Ник Бьюгстад (операция по восстановлению мышц кора). Бьюгстад уже встал на коньки и тренируется отдельно от команды, Дюмулин и Шульц пока не приступили к занятиям на льду.

“Баффало” – “Флорида” (21:00): травмы “Сэйбрз”

“Баффало” (18-17-7) в четверг обыграл “Эдмонтон” (3:2 ОТ) и прервал серию из четырех поражений. При этом в конце встречи “Сэйбрз” из-за повреждения потеряли лучшего новичка декабря Виктора Олофссона. Позже стало известно, что нападающий выбыл из строя на срок от пяти до шести недель из-за травмы нижней части тела. Олофссон лидирует среди новичков по голам (16) и очкам (35), а также занимает второе место в “Сэйбрз” в этих категориях после Джека Айкела (26 голов, 54 очка).

Также у “Баффало” травмирован форвард Джефф Скиннер, который из-за повреждения верхней части тела пропустит три-четыре недели. В четверг “Сэйбрз” выменяли у “Калгари” нападающего Михала Фролика, отдав за него право выбора в четвертом раунде драфта 2020 года. В 38 играх нынешнего сезона Фролик набрал 10 (5+5) очков.

“Флорида” (21-14-5) в четверг обыграла “Оттаву” (6:3) и одержала шестую победу в восьми матчах (6-2-0). Евгений Дадонов в той встрече оформил дубль в большинстве и сделал передачу на победный гол Фрэнка Ватрано, а Сергей Бобровский сделал 28 сэйвов и одержал первую победу в гостях с 12 ноября, прервав неудачную выездную серию из четырех игр.

В нынешнем сезоне команды встречались дважды. Оба раза сильнее был “Баффало”.

“Бостон” – “Эдмонтон” (21:00): очковая серия “Брюинз”

“Бостон” (24-7-11) в четверг уступил “Коламбусу” (1:2 ОТ), но набрал очки в девятой игре подряд (4-0-5). При этом “Брюинз” проиграли шестой матч кряду, закончившийся не в основное время (четыре овертайма, две серии буллитов). Всего таких поражений в сезоне у команды уже 11, далее идут “Блю Джекетс” (восемь). Давид Пастрняк первым добрался до отметки в 30 шайб и в споре лучших снайперов опережает ближайшего преследователя – Остона Мэттьюза из “Торонто” – на три гола.

“Эдмонтон” (21-17-5) в четверг уступил “Баффало” (2:3 ОТ) и потерпел третье поражение в последних четырех матчах. “Ойлерз” делят с “Калгари” четвертое место в Тихоокеанском дивизионе и отстают от лидирующего “Вегаса” уже на пять очков.

“Миннесота” – “Виннипег” (22:00): встреча соперников по дивизиону

“Джетс” (22-16-3) в четверг уступили “Торонто” (3:6) и потерпели четвертое поражение за пять матчей, а также шестое за последние восемь игр. Из-за неудачного отрезка “Виннипег” уже на 11 очков отстал от лидирующего в Центральном дивизионе “Сент-Луиса”.

“Миннесота” (19-17-5) идет на пятом месте в том же дивизионе и отстает от “Виннипега” на четыре очка. Во вторник “Уайлд” уступили “Торонто” (1:4) и впервые в сезоне проиграли дома два раза подряд. В том матче в состав “Миннесоты” после 12 пропущенных игр вернулся Микко Койву.

“Вегас” – “Сент-Луис” (00:00): небольшой спад “Блюз”

“Сент-Луис” (26-10-6) в четверг уступил “Колорадо” (3:7) и проиграл во второй раз подряд после серии из восьми побед. С 58 очками “Блюз” продолжают лидировать в Западной конференции, опережая ближайших конкурентов на шесть баллов.

“Вегас” (23-15-6) в последней игре оказался сильнее “Филадельфии” (5:4) и продлил победную серию до трех матчей. С 52 очками “Голден Найтс” лидируют в Тихоокеанском дивизионе. В пятницу стало известно, что Марк-Андре Флери решил пропустить “Матч звезд НХЛ 2020 Honda”, который состоится 25 января в Сент-Луисе.

35-летний голкипер в нынешнем чемпионате выиграл 17 матчей, проиграл восемь в основное время и три в дополнительное, пропуская в среднем 2,76 шайбы за игру (КН) и парируя 91,2% бросков (ОБ). В соответствии с правилами Флери придется пропустить один матч регулярного чемпионата. Это может быть последняя игра “Вегаса” перед перерывом на “Звездный уикенд” (21 января против “Бостона”) или первая встреча после него (31 января против “Каролины”).

“Нью-Джерси” – “Колорадо” (03:00): “Девилз” приходят в себя

“Нью-Джерси” (15-19-6) в четверг обыграл “Айлендерс” (2:1) и одержал четвертую победу в пяти последних матчах (4-0-1), а Никита Гусев продлил результативную серию до пяти игр. Против “Нью-Йорка” “Девилз” играли без форварда Джека Хьюза, получившего травму верхней части тела. В субботу первый номер драфта-2019 также не сыграет.

“Колорадо” (24-13-4) в последнем матче одержал важную победу над “Сент-Луисом” (7:3) и одержал первую победу за четыре встречи (1-2-1). Это помогло “Эвеланш”, которые занимают второе место в Центральном дивизионе, сократить отрыв от лидирующих “Блюз” до шести очков.

“Оттава” – “Тампа-Бэй” (03:00): победная серия “Лайтнинг”

“Тампа” (22-13-4) в четверг обыграла “Монреаль” (2:1) и впервые в сезоне продлила победную серию до пяти матчей. При этом все пять побед команда одержала в основное время. С 48 очками “Лайтнинг” занимают третье место в Атлантическом дивизионе и отстают от идущего вторым “Торонто” на три балла. Но “Тампа” провела на три матча меньше. В субботу “Лайтнинг” попробуют в 14-й раз подряд выиграть у соперника по Атлантическому дивизиону.

Андрей Василевский в своих последних 10 матчах в старте сыграл 8-1-1. В этот же отрезок входит победа над “Сенаторз” 17 декабря (4:3 ОТ).

“Оттава” (16-20-5) в последнем матче проиграла “Флориде” (3:6) и потерпела третье подряд поражение. Ожидается, что в субботу в состав команды вернется защитник Никита Зайцев, пропустивший восемь матчей из-за травмы. На этой неделе он принимал участие в тренировках. В четверг “Сенаторз” выменяли у “Канадиенс” Майка Райлли. Чтобы взять защитника, “Оттава” отправила в “Монреаль” нападающего Эндрю Штурца из АХЛ и право выбора в пятом раунде драфта 2021 года. В текущем сезоне Райлли сыграл 14 матчей, в которых отдал четыре голевые передачи.

“Коламбус” – “Сан-Хосе” (21:00): отличный отрезок “Блю Джекетс”

“Коламбус” (19-14-8) в четверг обыграл “Бостон” (2:1 ОТ) и продлил серию без поражений в основное время до 12 матчей (8-0-4), которая является самой длинной действующей в лиге. С 48 очками “Блю Джекетс” занимают шестое место в Столичном дивизионе, а от зоны плей-офф их отделяют всего два балла.

“Сан-Хосе” (18-21-3) в четверг обыграл “Питтсбург” (3:2 ОТ) и одержал только вторую победу в семи матчах (2-4-1). С 39 очками “Шаркс” занимают 13-е место в Западной конференции и отстают от зоны плей-офф на восемь баллов.

“Торонто” – “Айлендерс” (03:00): удачный отрезок “Мэйпл Лифс”

“Торонто” (23-14-5) в четверг обыграл “Виннипег” (6:3) и продлил серию без поражений в основное время до девяти матчей (8-0-1). В последних 12 встречах “Мэйпл Лифс” одержали 10 побед (10-1-1) и до восьми очков сократили отставание от лидирующего в Атлантическом дивизионе “Бостона”. Уильям Нюландер в субботу может продлить голевую серию до шести встреч. За время семиматчевой результативной серии он набрал 13 (8+5) очков.

“Айлендерс” (25-11-3) в последнем матче уступили “Нью-Джерси” (1:2) и потерпели четвертое домашнее поражение подряд (0-3-1). В пятницу стало известно, что команда до конца сезона потеряла защитника Адама Пелеча, который повредил ахиллово сухожилие. Из АХЛ “Нью-Йорк” вызвал защитника Себастьяна Ахо.

“Аризона” – “Филадельфия” (04:00): “Койотиз” возвращают форму

“Койотиз” (23-16-4) в четверг взяли верх над “Анахаймом” (4:2), уступая по ходу встречи, и выиграли второй раз подряд впервые с 3-5 декабря. Перед этим у команды было три поражения кряду. С 50 очками “Аризона” занимает второе место в Тихоокеанском дивизионе и отстает от лидирующего “Вегаса” на два очка, имея при этом одну игру в запасе.

В четверг “Флайерз” (22-14-5) уступили “Голден Найтс” (4:5) и потерпели третье поражение в четырех последних матчах по ходу турне из шести игр. Из-за этого команда опустилась на пятое место в Столичном дивизионе.