Монтгомери прокомментировал увольнение из “Старз”

Главный тренер Джим Монтгомери

В пятницу Джим Монтгомери опубликовал заявление, впервые публично прокомментировав увольнение с поста тренера “Даллас Старз”, которое состоялось 10 декабря.

Монтгомери принес извинения клубу, семье и сообщил, что проходит курс лечения от алкоголизма.

“Увольнение с поста главного тренера “Даллас Старз” открыло мне глаза, – говорится в заявлении. – Это должно было случиться. Я подвел клуб, своих коллег, игроков, но в первую очередь мою жену и семью. Решение клуба расстаться со мной заставило меня посмотреть в зеркало и решить для себя, хочу ли я и дальше губить мою жизнь или мне стоит обратиться за помощью. Я выбрал последний вариант”.

Монтгомери стал тренером “Старз” 4 мая 2018 года. Его заменил Рик Боунесс.

Под руководством Монтгомери “Даллас” выиграл 60 матчей, проиграл 43 в основное время и десять в дополнительное, в том числе 17-11-3 в нынешнем чемпионате. В прошлом сезоне “Старз” вышли в розыгрыш Кубка Стэнли и выбыли из плей-офф, проиграв за семь матчей серию второго раунда “Сент-Луис Блюз”. “Блюз” в итоге стали обладателями Кубка Стэнли.