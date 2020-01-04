Новое на сайте

еще
Суббота, 4 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейНа МЧМ-2020 определились полуфиналисты (видео)
Хоккей

На МЧМ-2020 определились полуфиналисты (видео)

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Вчера, 2 января, на молодежном чемпионата Мира были сыграны четвертьфинальные поединки, победители которых, поведут дальнейшею борьбу за «золото». Сборная Швеции разгромила хозяев сборную Чехии со счетом 5:0. Лидером атаки шведов на этот раз былНильс Хегландер, оформивший дубль. В свою очередь сборная Финляндии с минимальным счетом обыграла США. Единственную шайбу в третьем периоде забросилОден. Команда «кленовых листьев» разгромила словацких хоккеистов, где дублем отметился Барретт Хэйтон. Он впоследствии набрал 3 очка (2+1).В матче Швейцария – Россия, исход поединка решил дубль Воронкова.

Читайте также:  "Коламбус" - "Айлендерс" (2:3 ОТ): четвертая победа "Нью-Йорка"

МЧМ-2020 1/4 финала


Швеция U20- Чехия U20 – 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 Хегландер (Фагемо, Сандин), 13:08, ГБ, 2:0 Х. Густафссон, 15:09, ГМ, 3:0 Хегландер (Сандин, Фагемо), 20:45, 4:0 Седерстрем, 44:04, ШБ, 5:0 Д. Густафссон (Хегландер, Лундквист), 50:44, ГМ
Вратари: Альнефельт – Достал.

США U20 -Финляндия U20- 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Шайба: 0:1 Оден (Танус, Хейнола), 44:23, ГБ
Вратари: Найт – Аннунен.

Читайте также:  "Сан-Хосе" взял с вэйвера Хэйли

Канада U20- Словакия U20 – 6:1 (1:0, 4:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 Хэйтон (Лафренье, Козенс), 06:57, 2:0 Макмайкл (Велено), 21:21, 3:0 Дакер (Драйсдейл), 23:42,4:0 Фуди (Делландреа, Драйсдейл), 29:02, 5:0 Лафренье (Эддисон, Хэйтон), 30:50, 6:0 Хэйтон (Эддисон), 41:00, ГБ, 6:1 Окульяр (Ковачик), 46:10
Вратари: Хофер – Главай (Вылетелка).

Швейцария U20 –РоссияU201:3 (0:0, 1:3, 0:0)

Шайбы: 0:1 Воронков (Денисенко, Александров, 21:12, бол.), 1:1 Жобен (Зальцгебер, 27:08), 1:2 Хованов (Денисенко, 34:07), 1:3 Воронков (Хованов, Замула, 38:13, бол.)
Вратари: Холленштайн – Аскаров

Читайте также:  "Питтсбург" - "Торонто" (6:1): это фиаско, "Лифс"

В полуфинале чемпионата мира шведов ожидает поединок с Россией, а во второй паре сыграют Канада и Финляндия.

По материалам сайта XSPORT

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

два × 4 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
“Оттава” – “Флорида” (3:6): три очка Дадонова

История украинского хоккея: интересные факты (часть 2)

“Питтсбург” – “Сан-Хосе” (2:3 ОТ): первый матч без Гюнтцеля

Ветеранская сборная Украины стартовала с победы над швейцарцами на Рождественском турнире в Минске

“Калгари” – “Рейнджерс” (4:3): пять голов за 13 минут

Закрыть