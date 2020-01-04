На МЧМ-2020 определились полуфиналисты (видео)

Вчера, 2 января, на молодежном чемпионата Мира были сыграны четвертьфинальные поединки, победители которых, поведут дальнейшею борьбу за «золото». Сборная Швеции разгромила хозяев сборную Чехии со счетом 5:0. Лидером атаки шведов на этот раз былНильс Хегландер, оформивший дубль. В свою очередь сборная Финляндии с минимальным счетом обыграла США. Единственную шайбу в третьем периоде забросилОден. Команда «кленовых листьев» разгромила словацких хоккеистов, где дублем отметился Барретт Хэйтон. Он впоследствии набрал 3 очка (2+1).В матче Швейцария – Россия, исход поединка решил дубль Воронкова.

МЧМ-2020 1/4 финала





Швеция U20- Чехия U20 – 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)



Шайбы: 1:0 Хегландер (Фагемо, Сандин), 13:08, ГБ, 2:0 Х. Густафссон, 15:09, ГМ, 3:0 Хегландер (Сандин, Фагемо), 20:45, 4:0 Седерстрем, 44:04, ШБ, 5:0 Д. Густафссон (Хегландер, Лундквист), 50:44, ГМ

Вратари: Альнефельт – Достал.

США U20 -Финляндия U20- 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)



Шайба: 0:1 Оден (Танус, Хейнола), 44:23, ГБ

Вратари: Найт – Аннунен.

Канада U20- Словакия U20 – 6:1 (1:0, 4:0, 1:1)



Шайбы: 1:0 Хэйтон (Лафренье, Козенс), 06:57, 2:0 Макмайкл (Велено), 21:21, 3:0 Дакер (Драйсдейл), 23:42,4:0 Фуди (Делландреа, Драйсдейл), 29:02, 5:0 Лафренье (Эддисон, Хэйтон), 30:50, 6:0 Хэйтон (Эддисон), 41:00, ГБ, 6:1 Окульяр (Ковачик), 46:10

Вратари: Хофер – Главай (Вылетелка).

Швейцария U20 –РоссияU201:3 (0:0, 1:3, 0:0)



Шайбы: 0:1 Воронков (Денисенко, Александров, 21:12, бол.), 1:1 Жобен (Зальцгебер, 27:08), 1:2 Хованов (Денисенко, 34:07), 1:3 Воронков (Хованов, Замула, 38:13, бол.)

Вратари: Холленштайн – Аскаров

В полуфинале чемпионата мира шведов ожидает поединок с Россией, а во второй паре сыграют Канада и Финляндия.



По материалам сайта XSPORT