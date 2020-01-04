На МЧМ-2020 определились полуфиналисты (видео)

Вчера, 2 января, на молодежном чемпионата Мира были сыграны четвертьфинальные поединки, победители которых, поведут дальнейшею борьбу за «золото». Сборная Швеции разгромила хозяев сборную Чехии со счетом 5:0. Лидером атаки шведов на этот раз былНильс Хегландер, оформивший дубль. В свою очередь сборная Финляндии с минимальным счетом обыграла США. Единственную шайбу в третьем периоде забросилОден. Команда «кленовых листьев» разгромила словацких хоккеистов, где дублем отметился Барретт Хэйтон. Он впоследствии набрал 3 очка (2+1).В матче Швейцария – Россия, исход поединка решил дубль Воронкова.