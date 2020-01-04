Обзор первого игрового дня на Рождественском турнире в Минске

Вчера, 3 января, состоялся первый игровой день XVI международного Рождественского турнира на приз президента Республики Беларусь в Минске. В рамках стартовых матчей свои первые победы добыли сборные команды Украины, ОАЭ и Беларуси, а сборные Балтии и Германия не смогли выявить победителя в основное время матча и закончили матч равными7:7.

Группа А

Беларусь – команда ИИХФ– 11:3(2:0;4:2;5:1)

Матч группы А на большой площадке “Чижовка-Арены” получился результативным и зрелищным. С первых минут встречи хоккеисты команды Президента Беларуси захватили преимущество, и голкипер сборной IIHF не раз вступал в игру, отводя угрозу от своих владений.

Однако за 8 минут до конца первого периода счет открыл Геннадий Савилов, оформивший хет-трик к концу второй трети поединка.По голевому дублю на счету Александра Лукашенко, записавшего на свой счет и ассистентский балл, а также Дмитрия Мелешко и Максима Слыша.

Дружина Международной федерации хоккея ответила голами Рауно Парраса, Кристиана ван Гринсвена и Кристиана Хартля.

Группа В

Китай – ОАЭ – 11:17 (1:8; 2:6; 8:3)

Уже в первом периоде хоккеисты ОАЭ сняли все вопросы о победителе этого поединка, забросив 8 шайб и пропустив всего одну. Итоговый счет – 17:11. Стоит отметить, что на данный момент этот счёт является самым результативным на турнире.

Группа С

Украина – Швейцария 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Два периода первого матча представителей предварительной группы С получились очень упорными, и перед заключительной третью украинцы выигрывали с минимальным перевесом – 2:1.

В третьем периоде украинские хоккеисты действовали более уверенно и еще дважды поразили ворота соперников. Автором первого гола нынешнего турнира стал форвард украинской дружины Сергей Варламов, который в годы своей активной игровой карьеры выступал за многие клубы, в числе которых было и минское “Динамо”.

Группа D

Сборная Балтии – Германия – 7:7 (3:4, 3:3, 1:0)

Случилась на турнире и первая ничья. Сборная Балтии и Германия не смогли выявить победителя в основное время матча – 7:7.

Отметим, что свой следующий матч украинцы сыграют уже сегодня, 4 января, против команды из Финляндии. Матч начнется в 13:30.

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